  3. ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 23 Kasım'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuruları başladı.

ALES başvuruları başladı
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, 23 Kasım'da uygulanacak ALES'e ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

