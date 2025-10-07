  1. Ekonomim
İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım isçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı hastanelere sevk edildi.

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 3 metrelik şarampole uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla hastanelere gönderildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 5 işçinin öldüğü, 14 işçinin de yaralandığı anlaşıldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

