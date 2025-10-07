  1. Ekonomim
4 işçi hayatını kaybetmişti: Facia gibi kazada servis şoförü ehliyetsiz çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 14 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kazada öldüğü değerlendirilen bir kişiden nabız alınması üzerine şahsın hayata döndürüldüğü ve entübe edildiği öğrenildi.

Kaza, 06.40 sıralarında ilçeye bağlı Avgadı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk ile Sarıkaya Mahalleleri arasında Kargagediği Arkıt mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, rot milinin çıkması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede 4 işçinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan birinin başta öldü olarak değerlendirildiği ancak nabız alınmasının ardından müdahale edilerek hayata döndürüldüğü öğrenildi. Kaza yapan sürücünün da araçtan yaralı çıktığı ancak ehliyetsiz olduğu tespti edildi.

Vali Toros: 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti

4 işçi hayatını kaybetmişti: Facia gibi kazada servis şoförü ehliyetsiz çıktı - Resim : 1Olay yerinde Mersin Valisi Atilla Toros da inceleme yaparak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'dan bilgi aldı.

Başsağlığı dileyerek kaza ile ilgili bilgi veren Vali Toros, "Sabah saat 06.40 sıralarında Erdemli ilçemize bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Tarım işçilerimizi taşıyan bir minibüs yaklaşık 10 metreden aşağı yuvarlanmış. 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 14 vatandaşımız da hastanelere sevk edildi. Yaralılarımızı da yakından takip ediyoruz. Hepimizin başı sağolsun, son derece üzücü bir kaza" dedi.

Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Öte yandan, olay yerinde savcının incelemesinin ardından cenazeler ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitiyle ölenlerin isimleri de belirlendi. Kazada ölenlerin Şerife Karakuş, Mustafa Üstün, Suzan Uğuz ve Münevver Anamurlu olduğu öğrenildi.

