  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Musk, sinema sektörüne meydan okudu: Grok gerçekten iyi filmler yapacak
Takip Et

Musk, sinema sektörüne meydan okudu: Grok gerçekten iyi filmler yapacak

Netflix'e savaş açan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, oyun ve sinema sektörlerine şirketinin yapay zeka aracıyla meydan okudu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Musk, sinema sektörüne meydan okudu: Grok gerçekten iyi filmler yapacak
Takip Et

Serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi olan Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, şimdi de sinema sektörüne el attı.

Geçen hafta X’te “Cancel Netflix” ifadesini kullanarak, “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” diyen Musk, bazı Grok kullanıcılarının Grok'la yarattığı farklı videoları paylaştı.

"Grok, izlenebilir bir film yapacak"

Ardından da önce "XAI oyun stüdyosu, gelecek yılın sonundan önce harika bir yapay zeka destekli oyun yayınlayacak." mesajı paylaşan Elon Musk, Grok'un yeni versiyonunu överek "Grok, önümüzdeki yıl sonuna kadar en azından izlenebilir bir film yapacak ve 2027’de gerçekten iyi filmler” ifadesini kullandı.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış geliyor: İşte tahminler...Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış geliyor: İşte tahminler...Gündem
Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans
Benzine zam gelecek mi? İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Teknoloji
Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak
Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak
Böylesi görülmedi! Cha 1107-7626 saniyede 6 milyar ton büyüyor
Böylesi görülmedi! Cha 1107-7626 saniyede 6 milyar ton büyüyor
KVKK’dan küçük işletmelere VERBİS muafiyeti
KVKK’dan küçük işletmelere VERBİS muafiyeti
TÜİK ilk kez açıkladı: Türkiye’nin yapay zekâ profili belli oldu
TÜİK ilk kez açıkladı: Türkiye’nin yapay zekâ profili belli oldu
ChatGPT, ebeveyn denetimlerini devreye aldı
ChatGPT, ebeveyn denetimlerini devreye aldı
5G için geri sayım! İhale tarihi açıklandı: Sektörlerde büyük dönüşüm yolda
5G için geri sayım: Sektörlerde büyük dönüşüm yolda