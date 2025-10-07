Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kapanması ve Fransa’daki siyasi kriz, finansal piyasalarda belirsizliği artırdı.

Spot altın, yüzde 0,35 artışla ons başına 3 bin 977 dolar seviyesinde işlem gördü ve rekor tazeledi. ABD vadeli altın işlemlerinde de yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 988,10 dolara çıktı.

Fiyatlar 1979’dan bu yana görülen en büyük yıllık kazanç yolunda ilerliyor.

Altın fiyatları ne durumda?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 7 Ekim 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.328,17 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.016,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.043,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 35.602,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.949,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 89.279,98 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.974,77 dolar