  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın yeni bir rekor kırarak ons başına 4.000 dolara biraz daha yaklaştı. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 7 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kapanması ve Fransa’daki siyasi kriz, finansal piyasalarda belirsizliği artırdı.

Spot altın, yüzde 0,35 artışla ons başına 3 bin 977 dolar seviyesinde işlem gördü ve rekor tazeledi. ABD vadeli altın işlemlerinde de yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 988,10 dolara çıktı.

Fiyatlar 1979’dan bu yana görülen en büyük yıllık kazanç yolunda ilerliyor. 

Altın fiyatları ne durumda?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 7 Ekim 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.328,17 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.016,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.043,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 35.602,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.949,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 89.279,98 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.974,77 dolar

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış geliyor: İşte tahminler...Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış geliyor: İşte tahminler...Gündem
Benzine zam gelecek mi? İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın 4 bin dolar sınırına yakın! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın 4 bin dolar sınırına yakın! İşte 6 Ekim güncel satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
5 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Altın 4 bin dolar sınırına yakın! İşte 6 Ekim güncel satış fiyatları

Altın Haberleri

Altın 4 bin dolar sınırına yakın! İşte 6 Ekim güncel satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım