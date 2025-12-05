  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Anayasa Mahkemesi'nden TMSF'nin yetkilerine tırpan
Takip Et

Anayasa Mahkemesi'nden TMSF'nin yetkilerine tırpan

Anayasa Mahkemesi’nden önemli bir iptal kararı geldi. TMSF’nin kayyım atandığı şirketlerdeki bazı yetkileri tırpanlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Anayasa Mahkemesi'nden TMSF'nin yetkilerine tırpan
Takip Et

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Varlık Fonu şirketleri de KİT’lerin mevzuatına tabi olacak.

Anayasa Mahkemesi Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş’nun  kurulmasına yönelik kanun ile TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketler üzerindeki yetkilerini düzenleyen 6758 sayılı OHAL kanunun bazı hükümlerini iptal etti. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda, Fon bünyesindeki şirketlerin, KİT’ler ve kamu kurumlarının tabi olduğu mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi olmamasına ilişkin kanunun 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrası iptal edildi. Eğer 9 ay içinde Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda bir yasal düzenleme yapılmazsa, Varlık Fonu şirketleri de KİT mevzuatına tabi olacaklar.

Ayrıca Kayyımlık yetileri TMSF’ye devredilen veya TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlere ilişkin, eski ortakların payları sabit kalmak şartıyla yeni şirket kurulması kararı verilebileceğine ilişkin hüküm iptal edildi.

TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerde TTK’ya tabi olmaksızın genel kurul yetkisini kullanma izni iptal edildi.

Finans
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Fitch’ten Türk bankalarına yönelik kritik değerlendirme
Fitch’ten Türk bankalarına yönelik kritik değerlendirme
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık güncel altın fiyatları
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı