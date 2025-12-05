Anayasa Mahkemesi'nden TMSF'nin yetkilerine tırpan

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Varlık Fonu şirketleri de KİT’lerin mevzuatına tabi olacak.

Anayasa Mahkemesi Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş’nun kurulmasına yönelik kanun ile TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketler üzerindeki yetkilerini düzenleyen 6758 sayılı OHAL kanunun bazı hükümlerini iptal etti. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda, Fon bünyesindeki şirketlerin, KİT’ler ve kamu kurumlarının tabi olduğu mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi olmamasına ilişkin kanunun 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrası iptal edildi. Eğer 9 ay içinde Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda bir yasal düzenleme yapılmazsa, Varlık Fonu şirketleri de KİT mevzuatına tabi olacaklar.

Ayrıca Kayyımlık yetileri TMSF’ye devredilen veya TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlere ilişkin, eski ortakların payları sabit kalmak şartıyla yeni şirket kurulması kararı verilebileceğine ilişkin hüküm iptal edildi.

TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerde TTK’ya tabi olmaksızın genel kurul yetkisini kullanma izni iptal edildi.