  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Fitch’ten Türk bankalarına yönelik kritik değerlendirme
Takip Et

Fitch’ten Türk bankalarına yönelik kritik değerlendirme

Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü nötr olarak sürdürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch’ten Türk bankalarına yönelik kritik değerlendirme
Takip Et

Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü 2026 için nötr olarak sürdürdü.

Kuruluşun raporunda, Türk bankacılık sektörünün faaliyet koşullarında iyileşmeye dikkat çekilirken azalan refinansman risklerine de vurgu yapıldı.

Sektörün zorlukları için de halen yüksek seyreden enflasyon, TL faizleri, siyasi gerilimlerde artış ihtimali ve devam eden makroihtiyati regülasyonlar olarak sıralandı.

Değerlendirmede, bankacılık sektörünün dış finansmana erişiminin gelecek yıl fırsat bazlı olarak süreceği öngörüldü. Maliyetlerin halen yüksek olduğu kaydedildi.

Sektörün varlık kalitesinde bozulmanın gelecek yıl da devam edebileceği tahmin edildi. Bununla birlikte "Varlık kalitesi bozulmasının sürdürülebilir olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz" denildi.

Fitch öte yandan bankacılık sektörünün karlılığında iyileşmenin 2026'da da süreceğini öngördü.

Finans
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık güncel altın fiyatları
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
KKM hesapları 17 milyar TL'nin altına indi
KKM hesapları 17 milyar TL'nin altına indi
Fonların biriken varlıkları eritmesi için daha fazla işleme ihtiyacı var!
Fonların biriken varlıkları eritmesi için daha fazla işleme ihtiyacı var!