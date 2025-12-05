Fitch’ten Türk bankalarına yönelik kritik değerlendirme

Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü 2026 için nötr olarak sürdürdü.

Kuruluşun raporunda, Türk bankacılık sektörünün faaliyet koşullarında iyileşmeye dikkat çekilirken azalan refinansman risklerine de vurgu yapıldı.

Sektörün zorlukları için de halen yüksek seyreden enflasyon, TL faizleri, siyasi gerilimlerde artış ihtimali ve devam eden makroihtiyati regülasyonlar olarak sıralandı.

Değerlendirmede, bankacılık sektörünün dış finansmana erişiminin gelecek yıl fırsat bazlı olarak süreceği öngörüldü. Maliyetlerin halen yüksek olduğu kaydedildi.

Sektörün varlık kalitesinde bozulmanın gelecek yıl da devam edebileceği tahmin edildi. Bununla birlikte "Varlık kalitesi bozulmasının sürdürülebilir olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz" denildi.

Fitch öte yandan bankacılık sektörünün karlılığında iyileşmenin 2026'da da süreceğini öngördü.