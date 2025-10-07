  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alacak
Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere çeşitli branşlarda 240 sözleşmeli personel alacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alacak
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kurumun merkez teşkilatında çalışmak üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker, 3 mimar, 1 arkeolog ile taşra teşkilatında çalışmak için 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 240 personel alımı yapılacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 7-17 Ekim döneminde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilenlerden yazılı veya sözlü sınav olmaksızın 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamayla ilan edilen ünvanların sayısı kadar asil adayla, asil aday sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Adayların yerleştirme sonuçları duyurusu, DKMP'nin internet adresi (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) üzerinden yapılacak ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenilebilecek.

Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış geliyor: İşte tahminler...Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış geliyor: İşte tahminler...Gündem
İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandıİşçi servisi şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandıGündem
Akaryakıta çifte indirim yolda: İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte indirim yolda: İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
Yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak? İşte 2026 yılı zam tahmini
Yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak? İşte 2026 yılı zam tahmini
Antalya–Alanya otoyolu projesine 1,7 milyar euro finansman sağlandı
Antalya–Alanya otoyolu projesine 1,7 milyar euro finansman sağlandı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Dolar kuru yatay seyrediyor! TCMB Başkanı Karahan’ın TBMM mesajları izlenecek
Dolar kuru yatay seyrediyor! TCMB Başkanı Karahan’ın TBMM mesajları izlenecek
Yenilenebilir enerji, dünya elektrik üretiminde kömürü tahtından indirdi
Yenilenebilir enerji, dünya elektrik üretiminde kömürü tahtından indirdi
Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor
Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor