  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Takip Et

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Takip Et

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı. Açıklama şöyle:

 

“Özgür Özel isimli, siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle, hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi gereği Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.“

Ayrıntılar geliyor... 

Gündem
DEM Partili Türkdoğan: Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta tahliye edilmesini bekliyoruz
DEM Partili Türkdoğan: Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta tahliye edilmesini bekliyoruz
İmamoğlu'ndan PKK'nın silah bırakması sonrası ilk açıklama
İmamoğlu'ndan PKK'nın silah bırakması sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru
DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru
Ümit Özdağ hakkında 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi
Özdağ hakkında 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyon yapmak için girişimler içerisinde olduklarını biliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyon yapmak için girişimler içerisinde olduklarını biliyoruz
Bakan Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz
Bakan Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz