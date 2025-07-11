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İmamoğlu'ndan PKK'nın silah bırakması sonrası ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili "Terörsüz ve müreffeh bir Türkiye için birinci öncelik herkes için demokrasidir. Seçilmişlerin yargı marifetiyle her gün tutuklandığı, söz söyleyenlerin sesinin kısıldığı, hukukun işlemediği bir yerde gerçek bir barışın inşa edilmesi mümkün değildir" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu'ndan PKK'nın silah bırakması sonrası ilk açıklama
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Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından İmamoğlu'nun terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmesi paylaşıldı. 

Sürecinin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için yapıcı destek vereceklerini vurgulayan Ekrem İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

PKK'nın feshinin ve silah bırakmasının ilk aşaması bugün Süleymaniye'de gerçekleşti. Terörün bittiği ve silahların sustuğu bir gelecek, hepimizin ortak isteği ve ihtiyacıdır. Bu sürecin milletin bütününün ümitlerine ve kaygılarına uygun bir biçimde ilerlemesi için yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz. Bu ilk adımın milletimiz, devletimiz ve coğrafyamızdaki bütün insanlar için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki terörsüz ve müreffeh bir Türkiye için birinci öncelik herkes için demokrasidir. Seçilmişlerin yargı marifetiyle her gün tutuklandığı, söz söyleyenlerin sesinin kısıldığı, hukukun işlemediği bir yerde gerçek bir barışın inşa edilmesi mümkün değildir.

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