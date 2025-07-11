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DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru

DEM Parti, Kobani Davası kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve MYK üyelerinin tahliyesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru
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Kobani Davası kapsamında tutuklu yargılanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin avukatları, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulundu.

Avukatlar, 8 Temmuz 2025 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) açıkladığı Selahattin Demirtaş v. Türkiye (No. 4) kararına dikkat çekerek, mahkemenin bu kararda Kobanî Davası’nın hukuka aykırı olduğunu ve Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasi amaçlarla sürdürüldüğünü tespit ettiğini vurguladı.

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Kobanî Kumpas Davasında yıllardır hukuksuzca rehin tutulan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinin tahliyesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinden talepte bulunduk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 8 Temmuz 2025 tarihli Selahattin Demirtaş v. Türkiye (No. 4) karar ile bir kez daha Kobanî Kumpas Davasının hukuka aykırı olduğu ve Selahattin Demirtaş ve dolayısıyla diğer rehin tutulan siyasetçi arkadaşlarımızın tutukluluğunun siyasi amaçlı olduğunu tespit edilmiştir. AİHM kararı ile hukuki dayanaktan yoksun olduğu tespit edilen dosyada, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak tüm arkadaşlarımız hakkında derhal tahliye kararı verilmelidir.

 

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