  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ümit Özdağ hakkında 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi
Takip Et

Ümit Özdağ hakkında 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ümit Özdağ hakkında 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi
Takip Et

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden 17 Haziran'da 24 gün önce tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş' hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi.

12 Punto'dan Müyesser Yıldız'ın aktardığı bilgilere göre; Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesi Özdağ’ın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde olduğu 16 Nisan’da yapıldı.

Özdağ’ın avukatları Murat Yıldız ve Güçlü Emre Özgür; Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Başkanlık açıklamalarında Atatürk’ün ismine yer verildiği şeklinde savunma yapıldığını, ancak bu metinlerin hutbenin yaratacağı etkiyi yaratmadığına dikkat çekti.

Davanın ikinci celsesi ise dün görüldü. Özdağ’ın İstanbul’da olduğu mazeretini bildirerek katılmadığı duruşmada savcı kamu görevlisine alenen hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle Ümit Özdağ hakkında 2 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istedi.

Özdağ’ın avukatları Murat Yıldız ve Güçlü Emre Özgür de esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme duruşmayı 30 Ekim’e erteledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyon yapmak için girişimler içerisinde olduklarını biliyoruzAK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyon yapmak için girişimler içerisinde olduklarını biliyoruzGündem

 

Bakan Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğizBakan Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğizGündem

 

Gündem
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA...
DEM Partili Türkdoğan: Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta tahliye edilmesini bekliyoruz
DEM Partili Türkdoğan: Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta tahliye edilmesini bekliyoruz
İmamoğlu'ndan PKK'nın silah bırakması sonrası ilk açıklama
İmamoğlu'ndan PKK'nın silah bırakması sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru
DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru
AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyon yapmak için girişimler içerisinde olduklarını biliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyon yapmak için girişimler içerisinde olduklarını biliyoruz
Bakan Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz
Bakan Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz