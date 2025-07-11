DEM Partili Türkdoğan: Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta tahliye edilmesini bekliyoruz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen tutuklama kararlarına ilişkin '8 Temmuz'da Selahattin Demirtaş v. Türkiye (No. 4)' isimli yeni bir ihlal kararı daha verdi. Ardından DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, bugün Kobani Davası yargılamasında tutuklu bulunan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve MYK üyelerinin tahliyesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinden talepte bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, ANKA Haber Ajansı'na AİHM'in kararınını ve DEM Parti'nin tahliye talebini değerlendirdi.

"AİHM yeni kararında 'ortada bir suç yok' diyor"

Türkdoğan, 8 Temmuz'da AİHM'in Demirtaş'la ilgili Türkiye'ye karşı açtığı dördüncü davada verdiği ihlal kararının konusunun Kobani soruşturması kapsamındaki tutuklulukla ilgili olduğuna dikkat çekerek, "AİHM, bu tutuklamanın haksız olduğunu, yine siyasi saiklerle olduğunu belirtip ayrıca gerekçesinde, -Kobani Davasının gerekçeli kararı bir yıl 13 ay sonra kısa kararı açıklanmıştı- Türkiye'nin savunmalarını da değerlendirerek o davada delil olarak gösterilen tanık beyanlarının delil sayılamayacağını, dolayısıyla delil olmadan ceza verildiğini de belirtiyor. Aslında AİHM verdiği bu kararla sadece 'haksız tutukluluk var' demiyor. Aslında 'ortada bir suç yok' diyor" ifadelerini kullandı.

Bu dosyadan beraat kararı çıkması gerektiğini belirten Türkdoğan, "Şimdi tam da zamanlaması çok ilginç oldu. AİHM bize sürpriz yaptı. Böyle bir durumda da bunu geciktirmeksizin avukat arkadaşlar bugün hızlıca bir Türkçe'ye çevirisini yaptılar. Bugüne kalmasının sebebi Türkçe çeviri ancak yetişti çünkü karar biraz uzun. Bu gayri resmi Türkçe çeviridir. O çeviriyle birlikte bugün öğleden sonra hem Selahattin Demirtaş'ın hem Figen Yüksekdağ'ın hem de diğer tutuklu olan Kobani Davası tutsaklarının tahliyesini talep ettiler. Bunu da basına bu şekilde duyurmuş olduk" dedi.

"Biz Sayın Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta yapılacak incelemede tahliye edilmesini bekliyoruz"

Türkdoğan, DEM Parti'nin tahliye talebinin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Usul hukuku bakımından dosya hala Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Dosyadaki gerekçeli karar hala bize tebliğ edilmedi. Yani gerekçeli karar sisteme yüklendi ama resmi tebligat işi henüz daha yapılmadı. Yapılmadığı için biz bu nedenle dosyanın bir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğunu bildiğimiz için oradan tahliye talep ettik. Tahliye talebimiz usul hukukuna uygun.

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi doğrudan doğruya tam da bu dava kapsamında Demirtaş'ın haksız tutuklandığına karar verdi. Dolayısıyla dosya mahkemede olduğuna göre mahkemenin de Anayasa'nın 90. madde uyarınca gecikmeksizin tahliye kararı vermesi gerekiyor. Çünkü karar doğrudan doğruya bu davayla ve Demirtaş'la ilgili. Bu açıdan biz Sayın Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta yapılacak incelemede tahliye edilmesini bekliyoruz. Mahkeme şunu yapabilir. Usul hukuku bakımından bizim sunduğumuz gayri resmi Türkçe yerine, Adalet Bakanlığından AİHM kararının onaylı bir Türkçe tercümesini isteyebilir. O birkaç gün zaman kaybına sebep olabilir. O anlaşılırdır. Mahkemede bu tercümeyi okur okumaz Demirtaş'ı tahliye etmeleri gerekir. Demirtaş'la ilgili tahliye gerekçeleri diğer tutuklular bakımından da geçerli olduğu için onları da tahliye etmeleri gerekir."

"Bu karar diğerlerinden farklı"

Bu kararın diğer AİHM kararlarından farkının doğrudan bu soruşturma kapsamındaki tutukluluğun haksız olduğuna hükmetmesi olduğunun altını çizen Türkdoğan, "Ayrıca bu davadaki kararı inceleyerek bu davadaki delillerin delil olmadığına karar veriyor. Önceki kararlarda ne diyordu? Daha önceki soruşturmalarda verilen tutukluluğun haksızlığına ilişkindi. Dolayısıyla 'Kobani'de daha bir karar verilmedi' deyip geçiştiriyorlardı. Ama şimdi geçiştirilebilecek hiçbir şey kalmadı artık" dedi.

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının zamanlaması tam da bizim işimize geldi"

Türkdoğan, AİHM kararının zamanlamasının kimi çevrelerde farklı yorumlandığına da değinerek "Bu tutuklulukla ilgili durumlar acil işlerdir. Dolayısıyla birçok çevre çeşitli imalarda bulunuyor. Süreçle alakalı AİHM kararı tam bu haftaya denk geldiği için biz de bunu yapmak zorundayız. Tabii ki biz zaten hep tahliyelerini istiyorduk ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının zamanlaması tam da bizim işimize geldi. O zamanlamadan da tabii ki biz de hukukçular olarak yararlanmak isteriz" diye konuştu.