Uyuşturucu soruşturması | Polat çiftinin kan örnekleri alınacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanırken tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti de yer alıyor.

İlgili soruşturma kapsamında, Polat çiftinin ifadelerinin ve kan örneklerinin alınacağı bildirildi.

9 ay cezaevinde kalmışlardı

"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Çiftin 3 ayrı suçtan toplam 20'den 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, şirketlerin yönetimi kayyumdan alındı. Şirketlerin Dilan-Engin Polat tarafından yönetilirken, kayyumun sadece denetimde olacağı açıklandı.

Lüks arabalarına, şirketlerine, banka hesaplarına el konulan Dilan Polat hapisten çıkar çıkmaz yeni güzellik şubeleri açmaya başlayınca yeniden gündem olmuştu.

Ünlü isimler de var

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler, ifade vermek ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.