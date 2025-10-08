AFAD duyurdu: Malatya güne depremle uyandı
AFAD verilerine göre Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.09'da meydana gelen depremin derinliği 7.96 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 8, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-10-08
Saat:07:09:08 TSİ
Enlem:38.27972 N
Boylam:38.83417 E
Derinlik:7.96 km
Detay:https://t.co/rn6KpPp4IB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi