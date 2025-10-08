  1. Ekonomim
Ons altından yeni rekor: 4 bin doları aştı! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın ons başına 4 bin dolar seviyesini ilk kez aştı. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 8 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ABD ekonomisine dair endişeler ve hükümetin kapanma olasılığı nedeniyle meydana gelen ralli altına yeni bir ivme kazandırdı.

Ons altın fiyatı 4 bin doları aşarak rekor kırdı.

An itibarıyla (07.10) altının ons fiyatı 4 bin 17 dolardan ilerliyor. Analistler dün (7 Ekim) ons altın fiyatında 4 bin doların direnç olduğunu belirtmişti.

Altın fiyatları ne durumda?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.386,68 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.237,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.485,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.389,61 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.828,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 91.253,08 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.017,88 dolar

