Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü dolar ve Euro ne kadar? sorusunun yanıtını arıyor.
Özellikle "1 dolar kaç TL?" ve "1 Euro kaç TL?" soruları, döviz kurlarındaki anlık değişimler nedeniyle günün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. İşte bugünkü döviz kurları ve 8 Ekim sabahı piyasalardaki son durum…
Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?
Dolar/TL saat 07:16 itibarıyla 41,6971 (alış) 41,7305'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,5511 TL seviyelerinde seyrediyor.