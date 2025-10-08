Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!

  1. Ekonomim
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 ünlü isim, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Söz konusu gelişme sonrası Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ifadeleri alınmak ve kan örnekleri vermek üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Operasyona dahil edilen isimler şu şekilde:

Dilan Polat
Engin Polat
İrem Derici
Kubilay Aka
Kaan Yıldırım
Hadise Açıkgöz
Berrak Tüzünataç
Duygu Özaslan Mutaf
Demet Evgar Babataş
Zeynep Meriç Aral Keskin
Özge Özpirinçci
Mert Yazıcıoğlu

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, isimlerin yalnızca ifadelerinin alınması ve kan örneklerinin toplanması amacıyla işlemlere tabi tutulduğu belirtildi.

Cüneyt Özdemir: Hayatımda ilk kez böyle bir operasyon görüyorum

Söz konusu gelişme sonrası Gazeteci Cüneyt Özdemir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda çarpıcı bir yorumda bulundu.

Özdemir, “Ben hayatımda ilk kez böyle bir operasyon görüyorum!” diyerek operasyonun büyüklüğüne ve dikkat çekiciliğine vurgu yaptı.

Özdemir'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Son yılların ünlülere yönelik Türkiye'de görülen en büyük uyuşturucu operasyonu yapılıyor...

Fakat biraz tuhaf bir operasyon zira ünlüler evlerinden alınıyor ama sorduğunuzda 'herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır, şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınmaları akabinde serbest bırakılacaktır' diye gazetecilere açıklama yapılıyor.

Bu kadar ünlü ismi sabahın köründe evlerinden jandarma ile alıp böyle bir açıklama yapılması da çok tuhaf...

Üstelik yine söylenen operasyonun 'uyuşturucu kullanmak' değil 'uyuşturucu kullanımı özendirmekten' yapıldığı!!! Ve de operasyonu Jandarma yapıyor Emniyet değil!

Ben hayatımda ilk kez böyle bir operasyon görüyorum!"

