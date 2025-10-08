TED Rönesans Koleji lise öğrencisi 2025 Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Yarışması Türkiye şampiyonu oldu

Dünyanın dört bir yanından on binlerce öğrencinin katıldığı, üç aşamalı bilimsel bir yarışma olan IAAC; eleme, yarı final ve final olmak üzere üç çevrim içi etaptan oluşuyor. Hem temel astronomi bilgilerini hem de araştırma ve problem çözme yetkinliklerini kullanarak etapları tamamlamayı hedefleyen yarışmacılar final turunda, süreli ve ileri düzey sorular içeren bir sınava tabi tutuluyor. Bu yıl yarışmanın finali, yalnızca bilgi değil, derinlemesine kavrayış ve hızlı analiz yeteneği de gerektiren yirmi soruluk kapsamlı bir sınav şeklinde uygulandı.

TED Rönesans Koleji lise öğrencisi Eda Eliz Ilgaz, IAAC 2025 final turunda İngilizce olarak gerçekleştirilen 20 soruluk gözetimli sınavdan 19 puan alarak yarışmayı başarıyla tamamladı. Uluslararası tüm katılımcılar arasında en yüksek yüzde 2’lik dilimde yer alarak Gold Honour (Altın Onur) ödülüne layık görülen Ilgaz, “Türkiye Şampiyonu” olma başarısını gösterdi.

Okul bünyesinde oluşturulan danışmanlık programları, bilim atölyeleri ve rehber öğretmen desteği ile yarışmaya hazırlanan Eda Eliz Ilgaz, “Başarımızın temelinde astronomi ve astrofiziğe duyduğumuz büyük merak, araştırma isteğimiz ve bu yolculukta bize ışık tutan değerli öğretmenimiz Derya Güray’ın özverisi yer alıyor. Onun sabırlı rehberliği, bilgi birikimi ve bizlere duyduğu güven sayesinde hayallerimizi gerçeğe dönüştürme fırsatı bulduk. Bu önemli başarıya hep birlikte ulaşmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bilimsel makaleler ve dijital araçlarla araştırmalar yaparak yarışmaya hazırlanan Eda Eliz Ilgaz, bu süreçte İngilizce bilimsel yazım, zaman yönetimi, eleştirel düşünme ve global ölçekte rekabet gibi beceriler kazandı.

Aynı yarışmada TED Rönesans Koleji lise öğrencisi Emre Dere ise yüzde 5’lik dilimde yer alarak etkileyici bir performans ile Silver Honour (Gümüş Onur) ödülünü almaya hak kazandı.

TED Rönesans Koleji; bilimle büyüyen, sorgulayan ve küresel sorunlara çözüm üretme vizyonuna sahip gençlere rehberlik etmenin büyük gururunu yaşıyor.