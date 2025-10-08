  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kanada'nın Alberta eyaletinde 51 bin öğretmen grevde!
Takip Et

Kanada'nın Alberta eyaletinde 51 bin öğretmen grevde!

Kanada'nın Alberta eyaletinde 51 bin öğretmenin greve gitmesiyle 730 bin öğrenci eğitimden etkilendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kanada'nın Alberta eyaletinde 51 bin öğretmen grevde!
Takip Et

CBC News'ün haberine göre, Alberta Öğretmenler Birliği'nin (ATA) 51 bin üyesi dün uzun süredir devam eden sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle grev kararı aldı.

Eyalet tarihindeki en büyük grev!

Eyalet tarihindeki en büyük grev olduğu belirtilen öğretmenlerin iş bırakması nedeniyle 730 bin öğrenci derslerden uzak kaldı.

ATA’dan yapılan açıklamada birliğin Başkanı Jason Schilling’in, "Aşırı kalabalık sınıflar, artan iş yükü ve profesyonelleri dinlemeden yapılan hükümet politikalarıyla uğraştık." sözlerine yer verildi.

Schilling, "Bu döngüyü kırmak ve gelecek nesil öğrenciler ve öğretmenler için kalıcı bir değişim talep etmek için grevdeyiz." ifadelerini kullandı.

Alberta Eyaleti Eğitim Bakanı Demetrios Nicolaides de grev kararından hayal kırıklığına uğradığını ancak çocuklar ve eğitimlerine odaklanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Nicolaides, ek destekler yoluyla çocuk bakımına ihtiyaç duyan ailelere yardımcı olup öğrencilere öğrenme fırsatlarına erişim sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

EIA, küresel petrol fiyatı tahminlerini yükselttiEIA, küresel petrol fiyatı tahminlerini yükselttiEkonomi
ABD yargısından Trump’ın muhafız kararına onay!ABD yargısından Trump’ın muhafız kararına onay!Dünya
Güney Kore ve Çin ekim sonundaki APEC Zirvesi'nde ikili ilişkileri güçlendirme kararı aldıGüney Kore ve Çin ekim sonundaki APEC Zirvesi'nde ikili ilişkileri güçlendirme kararı aldıDünya

 

Dünya
Milyarder CEO, İngiltere'den taşınıp Orta Doğu'ya yerleşti
Milyarder CEO, İngiltere'den taşınıp Orta Doğu'ya yerleşti
Almanya'da ‘turbo vatandaşlık’ kaldırılıyor! Hükümet harekete geçti
Almanya'da ‘turbo vatandaşlık’ kaldırılıyor! Hükümet harekete geçti
Afganistan’da estetiğe ilgi arttı: Türk doktorlar Afganistan'da botoks eğitimi veriyor
Türk doktorlar Afganistan'da botoks eğitimi veriyor
Dünya Ticaret Örgütü: Trump'ın vergileri gelecek yıl dünya ticaretini sert vuracak
Dünya Ticaret Örgütü: Trump'ın vergileri gelecek yıl dünya ticaretini sert vuracak
ABD'de hükümet kapandı: Personel yetersizliği nedeniyle 9 binden fazla uçuş ertelendi
ABD'de hükümet kapandı: Personel yetersizliği nedeniyle 9 binden fazla uçuş ertelendi
ABD'de hükümetin kapanması ne anlama geliyor?
ABD'de hükümetin kapanması ne anlama geliyor?