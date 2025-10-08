  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Güney Kore ve Çin ekim sonundaki APEC Zirvesi'nde ikili ilişkileri güçlendirme kararı aldı
Takip Et

Güney Kore ve Çin ekim sonundaki APEC Zirvesi'nde ikili ilişkileri güçlendirme kararı aldı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Çinli mevkidaşı Vang Yi, ekim sonunda düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi vesilesiyle ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri ilerletmek için çaba gösterme konusunda anlaştı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güney Kore ve Çin ekim sonundaki APEC Zirvesi'nde ikili ilişkileri güçlendirme kararı aldı
Takip Et

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cho ve Vang'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "(Taraflar) Gyeongju'da düzenlenecek APEC Zirvesi vesilesiyle Güney Kore-Çin, ilişkilerinin geliştirilmesinde yeni bir dönüm noktasına gelinmesi için çaba gösterme konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Tarafların Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirveye olası katılımını da konuştuğu kaydedildi.

Görüşmede Cho'nun ayrıca Kuzey Kore-Çin ilişkilerinin Kore Yarımadası'nın nükleersizleştirilmesine katkı sağlayacak şekilde evrilmesini umduğunu söylediği aktarıldı.

APEC Zirvesi Gyeongju kentinde düzenlenecek

Bu yıl Güney Kore'nin ev sahipliği yapacağı APEC Zirvesi 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Gyeongju kentinde düzenlenecek.

Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada da Çin Başbakanı Li Çiang'ın, Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisinin 80. kuruluş yılı kutlamasına katılmak üzere ülkeyi ziyaret edeceği duyurulmuştu.

BİM 08 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim’e bugün 4 Raflı Kitaplık geliyor!BİM 08 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim’e bugün 4 Raflı Kitaplık geliyor!Aktüel
BİM 10 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete Akıllı Saat geliyor!BİM 10 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete Akıllı Saat geliyor!Aktüel

 

Dünya
Pentagon karar aşamasında: F/A-XX için milyarlık yarış başlıyor
Pentagon karar aşamasında: F/A-XX için milyarlık yarış başlıyor
ABD yargısından Trump’ın muhafız kararına onay!
ABD yargısından Trump’ın muhafız kararına onay!
Ekvador Devlet Başkanı'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı: Gözaltılar var! İşte saldırı anı (Video)
Ekvador Devlet Başkanı'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı: Gözaltılar var! İşte saldırı anı
İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı (Video)
İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
Greta'dan ilk açıklama: İşkence gördüm
Greta'dan ilk açıklama: İşkence gördüm
Ekvador Başkanı Noboa'ya suikast girişimi
Ekvador Başkanı Noboa'ya suikast girişimi