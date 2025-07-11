Altını geride bıraktı: Gümüş, 14 yılın zirvesinde!

Ons gümüş, haftanın son işlem gününde yüzde 1,6 artışla 37,59 dolar oldu. Bu yükselişle Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD’nin gümüş ithalatına yönelik gümrük vergisi uygulama ihtimali ile vadeli işlemlerde fiyatların yükselmesiyle iki ana piyasa arasında dengesizlik oluşmuştu. Bu arbitraj fırsatıyla yatırımcıların New York'taki Comex bağlantılı depolara metal temin talebi artınca kiralamalar da arttı.

Londra’da gümüşün aylık borçlanma maliyetleri yüzde 4,5’a çıkarken, bu da yüksek kira oranları ve sıkılaşan bir pazara işaret etti.

Yeniden dengeye kavuşabilir

Londra’daki gümüş ağırlıklı olarak borsa yatırım fonlarında tutuluyor. Bu yüzde ödünç verilemiyor ya da satın alınamıyor. Bloomberg’in derlediği verilere göre, son zamanlarda gümüş destekli borsa yatırım fonlarına gelen güçlü girişlerle 1,1 milyon onsluk bir artış yaşandı.

TD Securities’den Daniel Ghali, gümüş çıkışının piyasada serbestçe bulunabilen gümüş stoklarını kritik derecede düşük bıraktığını savunarak, “Gümüş piyasaları ancak fiziksel gümüşe bir miktar baskı uygulanarak yeniden dengeye kavuşabilir” dedi.

Beyaz metal bu yıl yüzde 27 değer kazandı ve son dönemdeki kazanımları altını geride bıraktı.