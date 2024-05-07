Columbia Üniversitesi Gazze protestoları nedeniyle ana mezuniyet törenini iptal etti

Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin öncülük ettiği, Filistin'e saldırıları nedeni ile İsrail'e karşı protestolar haftalardır sürüyor.

Protestolar nedeniyle, yönetim, üniversite çapındaki büyük mezuniyet törenini iptal etme kararı aldı. Pazartesi günü okuldan yapılan açıklamada bu hafta ve önümüzdeki hafta daha küçük çaplı törenler düzenleneceği duyuruldu.

Euronews'te yer alan habere göre ülkenin en prestijli okullarından biri olan üniversitenin yönetiminden yapılan açıklamada "Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere dayanarak dikkatimizi, ders günlerine ve öğrencilerin akranlarıyla birlikte bireysel olarak onurlandırıldığı fakülte düzeyindeki mezuniyet törenlerimize odaklamaya ve 15 Mayıs'ta yapılması planlanan üniversite çapındaki törenden vazgeçmeye karar verdik" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz birkaç haftanın topluluk için "inanılmaz derecede zor" olduğunu kaydeden okul, duyurusunda kararı öğrencilerle yapılan görüşmeler sonrasında aldığını söyledi.

Yetkililer, geçen hafta kampların kaldırıldığı ana kampüsün güney çimenliği için planlanan törenlerin çoğunun, yaklaşık 8 kilometre kuzeydeki Columbia spor kompleksinde gerçekleşeceğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Columbia'nın yeşil alanında kamp kuran ve bir akademik binayı işgal eden 200'den fazla Filistin yanlısı gösterici tutuklanmıştı.

Güney Kaliforniya Üniversitesi daha önce ana mezuniyet törenini iptal ederken diğer mezuniyet etkinliklerinin devam etmesine izin vermişti.

Diğer üniversiteler ise mezuniyet törenleri, artırılmış güvenlik önlemleriyle gerçekleştirdi.