Dünyanın en kıdemli kabin memuru hayatını kaybetti

Dünyanın en uzun süre görev yapan kabin memuru Bette Nash, yaklaşık 67 yıl boyunca gökyüzüne hizmet ettikten kanser tedavisi gördüğü bakımevinde 88 yaşında hayatını kaybetti.

Mesleğe 1957 yılında 21 yaşındayken daha sonra American Airlines olan Eastern Airlines’ta başlayan Nash, kariyeri boyunca her gece evde olup Down sendromlu oğluna bakabilmek için Washington D.C. ile Boston arasındaki kısa uçuşlarda çalışmayı tercih etti.

Kabin memuru olarak sadece birkaç yıllığına uçmayı planlayan Nash, 2022'de 65 yıllık hizmetiyle en uzun süre görev yapan uçuş görevlisi olarak Guinness Dünya Rekoru’na girdi.

American Airlines sosyal medya hesabından açıklamada, "Yaklaşık yetmiş yılını havada müşterilerimizle sıcak bir şekilde ilgilenerek geçiren Bette Nash'in yasını tutuyoruz. Bette, nesiller boyu uçuş görevlilerine ilham verdi. Yüksekten uç, Bette." paylaşımında bulundu.