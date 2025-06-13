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Trump'tan ithal araçlara yeni vergi sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv işçilerini korumak için ithal araçlardaki yüzde 25'lik gümrük vergisini artırabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
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Trump'tan ithal araçlara yeni vergi sinyali
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, otomobil tarifelerine dair açıklamalarda bulundu.

Otomotiv sektöründe çalışan işçileri korumak için ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini anımsatan Trump, bu sayede Amerikan üretimine yatırımların ve otomobil üretiminin arttığını dile getirdi.

Trump, ABD'de üretilmeyen otomobiller için tarife ödenmesi gerektiğini belirterek, "Bu, başkanlardan herhangi biri tarafından da yapılabilirdi. Ben Çin ile yapmıştım. Bu yüzden otomobilleri buraya gelmiyor ama Avrupa'ya, her yere gidiyor." diye konuştu.

Ancak Çin'i sevdiğini ve Devlet Başkanı Şi Cinping'e saygı duyduğunu söyleyen Trump, Çin ile her iki ülke için de iyi olan bir anlaşma yaptıklarını anlattı.

Trump, "Otomotiv işçilerini daha fazla korumak için, tüm yabancı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirdim ve çok uzak olmayan bir gelecekte bu tarifeyi artırabilirim. Ne kadar yükseğe çıkarsanız, burada bir fabrika kurma olasılığı o kadar artar." dedi.

 

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