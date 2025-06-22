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İsrail, İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletini vurdu!

İsrail güçlerinin, İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletine saldırı düzenlediği ve şiddetli bir patlama duyulduğu aktarıldı.

Haber Merkezi
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İsrail, İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletini vurdu!
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İsrail, ABD'nin de desteğiyle İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İran medyası, ülkenin güneybatısındaki Buşehr eyaletine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırının ardından şiddetli patlamaların duyulduğu aktarıldı.
Ayrı bir haberde ise, İran'ın merkezindeki Yezd eyaletinde de bir patlama meydana geldiği ve bölgede hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği kaydedildi.

"Savaş uçakları ilk kez Yezd bölgesindeki İmam Hüseyin Stratejik Füze Karargahı'nı bombaladı"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı dalgasının bir parçası olarak, savaş uçakları ilk kez Yezd bölgesindeki İmam Hüseyin Stratejik Füze Karargahı'nı bombaladı. Bu karargahta uzun menzilli Hürremşehr balistik füzeleri depolanıyordu. Söz konusu karargahtan, yaklaşık 60 füzenin İsrail Devleti'ne fırlatıldığı belirtildi. Aynı anda, İsfahan, Buşehr ve Ahvaz bölgelerinde yer alan füze fırlatma rampaları, hava savunma bataryalarının üretim tesisleri, 'Üçüncü Alay' İHA karargahı ve karargahın yakınında bulunan bir İHA deposu hedef alındı" dedi

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