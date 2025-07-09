Yapay zeka Grok'un hakaret içeren linklerine erişim engeli getirildi!

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zeka asistanı Grok, son güncellemenin ardından takipçilerine ağır küfürler içeren cevaplar vermeye başladı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

Gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı X (Twitter) sosyal medya platformu yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlattı.

Söz konusu durumun ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok hakkında erişim engeli kararı aldı.

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Grok’a yönelik erişim engeli getirilmemiş; bilakis Grok’un ürettiği hakaret içeren linklere erişim engeli getirilmiş ve bu durum (tarafınıza iletilen) ilgili mahkeme kararında da açıkça belirtilmiştir."

"Uygunsuz içerikleri kaldırmak için çalışıyoruz"

Söz konusu gelişmelerin ardından X cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Grok'un X hesabından yapılan açıklamada, Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkında olunduğu ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı ifade edildi.

Sistemin geliştiricisi xAI'ın uygunsuz içeriklerden haberdar olduktan sonra, robotun X'te paylaşım yapmasından önce nefret söyleminin önüne geçmek için harekete geçtiği belirtildi.

xAI'ın Grok'a sadece gerçeği aramayı öğrettiğinin aktarıldığı açıklamada, milyonlarca X kullanıcısı sayesinde eğitilebilecek noktaların hızla belirlenip güncellenebildiği vurgulandı.

Güncellemenin ardından yaşandı

Sohbet botunun tepkilerindeki keskin değişim, Musk'ın geçen hafta duyurduğu yapay zeka değişikliklerinin ardından geldi.

Musk, sosyal medya platformu X'te, "@Grok'u önemli ölçüde geliştirdik. Soru sorduğunuzda değişimi fark edeceksiniz" paylaşımında bulunmuştu.