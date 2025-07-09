15 Temmuz'da ücretsiz olacak ulaşım hatları belli oldu
Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile bazı şehir içi raylı sistem hatları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz hizmet verecek.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz kullanılacak.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.
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