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15 Temmuz'da ücretsiz olacak ulaşım hatları belli oldu

Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile bazı şehir içi raylı sistem hatları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ​​​​​​ücretsiz hizmet verecek.

Haber Merkezi
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15 Temmuz'da ücretsiz olacak ulaşım hatları belli oldu
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz kullanılacak.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

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