  3. Fergio House'un 'adliyede helikopter' paylaşımına soruşturma (Video)
'Mr.fergio' hesabından adliyeye helikopterle giriş yapıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine 'yanıltıcı bilgi yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 04 Aralık'ta 'mr.fergio' isimli sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter vasıtasıyla ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı, ayrıca ilgili paylaşımların başka sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edilmesi üzerine; 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. 

