‘Nefes Kredisi’nde faiz yüzde 37, limit 25 milyar TL

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi oda ve borsa üyelerinin yararlanabileceği yeni KGF kredi destek paketinde faiz oranı yüzde 37-38 olarak uygulanacak. Hâlen yüzde 55’in üzerindeki ticari kredi faiz oranı ile yüzde 37’lik faiz arasındaki farkı bankalar üstlenecek. EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre, bankalar bu düşük faiz oranına, Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle birlikte ticari kredi faizlerindeki indirim olacağı beklentisiyle razı oldu.

Reel sektörün finansmana erişimde güçlük çektiği dönemde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimleriyle başlatılan Nefes Kredisi’nde faiz oranları netleşti. TOBB, KGF ve bankalar ile yapılan protokol uyarınca, bu kredilere yüzde 37- 38 faiz uygulanacak. Faiz 24 aya kadar olan kredilerde yüzde 38. 24 ay üzerindeki vadede ise yüzde 37 olarak uygulanacak. Kefalette üst limit 2 milyon lira olacak ve bu kefalet karşılığında firmalar 2.5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecekler. Toplamda ise 25 milyar liralık kredi kullandırılacak.

Kredilerde kefalet için başvuru ücreti 5 bin lira olarak belirlenirken, kefalet komisyon oranı ise ilk yıl yüzde 1 olacak. Takip eden yıllarda ise yüzde 1.5 oranında kefalet komisyonu alınacak. Firmalar ayrıca faiz üzerinden yüzde 5 de BSMV ödeyecek.

Nefes Kredisi’nde KGF’nin vereceği teminat tutarı ve kullanılacak toplam kredi miktarı da belli oldu. EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre bu kapsamda KGF 20 milyar lira kefalet verecek ve bu kefalet karşılığında 25 milyar liralık kredi kullanılacak.

Kredi sadece TOBB üyesi; Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası üyesi olan işyerleri tarafından kullanılabilecek. Paket kapsamında kullanılan krediler; yararlanıcıların faaliyet alanı dışında, döviz, altın ve mücevherat gibi ürünlerin alımında kullanılamayacak. TOBB üyesi olmalarına rağmen; tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, döviz büfeleri ve faktöring şirketleri bu krediden yararlanamayacaklar.

Merkez faiz düşürünce bankalar kâra geçecek

KGF’nin özkaynaklarıyla kefalet vereceği Nefes Kredisinde faizin piyasa faizinin yaklaşık 20 puan altında olmasının sebebinin, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında faizi düşüreceği beklentisinden kaynaklandığı bildiriliyor. Kredide 6 ay ödemesiz dönem olacak. Yani kredi kullanan bir işletme ilk taksiti 2026 yılı Ocak ayında ödeyecek. Yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 30’un altında olması ve piyasa faizinin de buna yakın seyredeceği beklentisinin bankaların, mevcut faiz farkına razı olmasının en büyük nedeni olduğu belirtiliyor.

Başvuru yapılacak bankalar

Nefes Kredisi’nden yararlanmak isteyenler; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Denizbank şubelerine başvurabilecek.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç’ten üyelerine çağrı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbullu işletmeleri tam zamanında devreye giren TOBB Nefes Kredisinden yararlanmaya çağırıyorum. Hep dikkat çektiğimiz gibi piyasanın sağlıklı yürümesi için küçük ve mikro ölçekli işletmelerin, bankaların TL ticari kredilerdeki büyüme sınırının dışında tutulması gerekiyor” ifadelerini kullandı. TOBB Nefes Kredisine işletmelerin büyük teveccüh göstereceğini belirten Avdagiç, Nefes Kredisinin bankaların ticari kredi büyümesi engellerinin kaldırılmasına öncülük edeceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyonla mücadelede gelinen noktada arzı artırmak üzere KOBİ’lerin nakit akışının rahatlatılmasının önemli olduğunu belirten Şekib Avdagiç, “Banka kredi mekanizmalarının yeniden ve sağlıklı şekilde çalışır olması çok önemli. Kredi faizlerinin de kredi tutarlarının da üretime güçlü bir nefes verecek seviyeye ulaşmasını önemsiyoruz” dedi. Avdagiç, Nefes Kredisi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Kredi Garanti Fonuna ve krediye aracılık edecek bankalara teşekkür etti.