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Muğla Valiliği'nden yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı

Muğla Valiliği, il genelinde ileriki günlerde yaşanacak yüksek sıcaklıkla ilgili uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Muğla Valiliği'nden yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı
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Muğla Valiliği il genelinde önümüzdeki günlerde etkisi artıracak olan yüksek sıcaklıklara ilişkin orman yangını uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde ileriki günlerde hava sıcaklığının artmasının ve nem oranının düşmesinin beklendiği bildirildi.

Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması gerek"

"Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması gerekmektedir. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması büyük önem arz etmektedir."

Görülen olumsuzlukların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi konusunda da hassas davranılması gerektiği vurgulanan açıklamada, özellikle hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi.

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