Sapanca gölü alarm veriyor: 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 2023 Temmuz ayında 32,26 metre seviyesinde olan Sapanca Gölü'nün, iki yıllık süreçte 2 metre 6 santimetre azaldığı bildirildi.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), bu kaybın kentin yaklaşık bir yıllık su tüketimine denk geldiğini belirterek, su tasarrufu ve bilinçli tüketim için seferberlik başlattı.

Kentteki en büyük içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nün geleceğini tehdit eden kuraklık ve bilinçsiz kullanımın ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken SASKİ, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Özellikle son yıllarda yaz mevsiminin sonunda görülen kuraklık tehdidinin, beklenen yağışların gelmemesi ve suyun bilinçsiz tüketimi nedeniyle bu yıl daha erken etkisini gösterdiği, gölün kıyı kesimlerinde 15 ila 20 metre arasında çekilme yaşandığı aktarıldı.

SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sapanca Gölü, Türkiye'nin sayılı içilebilir kaynaklarından biri. İçme suyu kalitesi ile eşsiz olan gölü korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi ise gölde maalesef ciddi kayıplara neden olmaktadır. Son iki yılda yaşanan 2 metre 6 santimlik su kaybı, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu kayıp, şehrimizin ortalama bir yıllık su tüketimini karşılayabilir.

Tasarruflu kullanım bilincini her bir vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Gerekli görülen noktalarda sondaj yönetimiyle yüzeye çıkarttığımız alternatif su kaynakları sayesinde göl üzerindeki su stresini hafifletiyoruz. Tüm bunların yanında 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşadık. Kaybolan her bir damla, şehrimizin gelecek su ihtiyacı üzerindeki tehdidi artırmakta. Tasarruflu ve bilinçli kullanım ile Sapanca Gölü'ne hep birlikte sahip çıkmalıyız."