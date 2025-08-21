Şarkıcı BLOK3 ve yapımcısı hakkında "darp ve tehdit" iddiasıyla soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahne adıyla “BLOK3” olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında ağır suçlamalar içeren bir soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, menajer Ferhat Karagöz’ün darp ve tehdit edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine açıldığı öğrenildi.

“850 bin TL getirmezsen seni vururuz” iddiası

ANKA’dan Zühal Çiloğlan’ın aktardığına göre şikayet dilekçesinde, Karagöz’ün 13 Temmuz’da çağrıldığı adreste Yöntürk ve Aydın tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

İddiaya göre Yöntürk, Karagöz’ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası, bilardo sopası ve silah kullanarak darp etti. Karagöz’ün ifadelerine göre Yöntürk, “Bu paralar nerede? 850 bin lira getirmezsen seni vurmak zorunda kalacağız” diyerek tehditte bulundu.

Karagöz, olay sırasında Hakan Aydın’ın da kendisine saldırdığını öne sürdü.

Ayrıca “Dads” lakaplı sanatçı Efe Atasoy ile Aydın’ın yapımcısı Arda Soylu’nun da ofiste bulunduğu ve saldırıya şahit olduklarını söyledi.

Ağır darp raporu aldı

Dilekçede, Yöntürk’ün çalışanına susturuculu bir silah getirttiği, bu silahla da Karagöz’e vurduğu iddia edildi. Karagöz’ün “kaburgasının kırıldığı, vücudunun birçok bölgesinde ezilmeler ve yaralar oluştuğu” ve Ümraniye Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldığı kaydedildi.

Başsavcılık, Yöntürk ve Aydın hakkında “kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından soruşturma başlattı.