  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şarkıcı BLOK3 ve yapımcısı hakkında "darp ve tehdit" iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Takip Et

Şarkıcı BLOK3 ve yapımcısı hakkında "darp ve tehdit" iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Menajer Ferhat Karagöz’ün şikayeti üzerine, BLOK3 sahne adıyla tanınan şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında “kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi suçlamalarla soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şarkıcı BLOK3 ve yapımcısı hakkında "darp ve tehdit" iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahne adıyla “BLOK3” olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında ağır suçlamalar içeren bir soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, menajer Ferhat Karagöz’ün darp ve tehdit edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine açıldığı öğrenildi.

“850 bin TL getirmezsen seni vururuz” iddiası

ANKA’dan Zühal Çiloğlan’ın aktardığına göre şikayet dilekçesinde, Karagöz’ün 13 Temmuz’da çağrıldığı adreste Yöntürk ve Aydın tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

İddiaya göre Yöntürk, Karagöz’ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası, bilardo sopası ve silah kullanarak darp etti. Karagöz’ün ifadelerine göre Yöntürk, “Bu paralar nerede? 850 bin lira getirmezsen seni vurmak zorunda kalacağız” diyerek tehditte bulundu.

Karagöz, olay sırasında Hakan Aydın’ın da kendisine saldırdığını öne sürdü.

Ayrıca “Dads” lakaplı sanatçı Efe Atasoy ile Aydın’ın yapımcısı Arda Soylu’nun da ofiste bulunduğu ve saldırıya şahit olduklarını söyledi.

Ağır darp raporu aldı

Dilekçede, Yöntürk’ün çalışanına susturuculu bir silah getirttiği, bu silahla da Karagöz’e vurduğu iddia edildi. Karagöz’ün “kaburgasının kırıldığı, vücudunun birçok bölgesinde ezilmeler ve yaralar oluştuğu” ve Ümraniye Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldığı kaydedildi.

Başsavcılık, Yöntürk ve Aydın hakkında “kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından soruşturma başlattı.

Ünlü sosyal medya fenomenine Türkiye'de oturum izni çıkmadıÜnlü sosyal medya fenomenine Türkiye'de oturum izni çıkmadıGündem
Gündem
İmamoğlu: Ukrayna-Rusya müzakere masasında Türkiye de gecikmeden masada yerini almalı
İmamoğlu: Ukrayna-Rusya müzakere masasında Türkiye de gecikmeden masada yerini almalı
Ünlü sosyal medya fenomenine Türkiye'de oturum izni çıkmadı
Ünlü sosyal medya fenomenine Türkiye'de oturum izni çıkmadı
Dev yolcu gemisinden düşen yolcu aranıyor! Ekipler çalışma başlattı
Dev yolcu gemisinden düşen yolcu aranıyor! Ekipler çalışma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında kritik görüşme
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda korkutan yangın!
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda korkutan yangın!
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi