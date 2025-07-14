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ABD vizesinde sosyal medya şartı: Hesaplar herkese açık olacak

ABD, vize başvurusu yapan kişilerin sosyal medya hesaplarını değerlendirebilmek için gizlilik ayarlarının “herkese açık” olarak ayarlanmasını talep etti.

Haber Merkezi
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ABD vizesinde sosyal medya şartı: Hesaplar herkese açık olacak
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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, vize başvurularıyla ilgili yeni alınan kararı duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlamaları istenecektir.

Yabancı öğrencilerin vize başvurularını bir süreliğine dondurmuştu

Washington yönetimi bu yaz, yabancı öğrencilerin vize başvurularını bir süreliğine dondurmuştu. Daha sonra yeniden başlayan başvurularda kişilerin, sosyal medya hesaplarının erişime açık tutmaları şartı getirilmişti.

Bu sırada ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerinden başvuru yapanların ABD ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturma, Hamas ile bağlantı ve antisemitik taciz gibi konularla ilgili durumlarının irdelenmesini talep etmişti.

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