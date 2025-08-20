Konkordatoda köklü değişiklik!

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

İcra İflas Kanunu’nun bir çok hükmünü değiştiren taslak düzenleme tamamlandı. Bu noktada iş dünyasının özellikle suiistimallerin çok artmasından şikayetçi olduğu konkordato müessesesinde de önemli değişikliklerin öngörüldüğü öğrenildi.

Düzenlemeyi EKONOMİ’ye değerlendiren Av. Ege Demiralp, taslak ile birlikte konkordatonun daha işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Konkordatonun en temel unsuru olan iflas ertelemenin ise daha sağlam bir borç yapılandırma aracı haline geleceğini belirten Demiralp, alacaklıların sürece daha etkin katılımının sağlanacağını, alacakların kaybedilmemesinin amaçlandığını vurguladı. Mali yönden güçsüz duruma düşen firmaların borçlarının belirli bir plan dahilinde ödenmesi esasına dayanan konkordato sistemine yönelik iş dünyasında son dönemlerde gelen tepkiler üzerine, bu alanda yeni bir adım atılmaya hazırlanılıyor. İş dünyası temsilcileri özellikle alacaklı firmaların konkordato sürecinde korunmasız kaldıklarını, alacakların faizsiz şekilde ertelendiğini bildirirken, bu durumun çok sayıda iflaslara yol açtığı uyarısında bulunuyorlardı.

“Bilim Kurulu çalışmalarını tamamladı”

Kamuoyunda yaşanan tartışmalar sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Temmuz ayında Ankara’da yapılan bir toplantıda Türkiye’nin yeni bir İcra İflas Kanunu’na ihtiyaç olduğunu bildirmişti. Bakan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesi gerektiğinin altını çizmişti. Bu konuda Prof. Dr. Selçuk Öztek Başkanlığındaki Bilim Kurulu çalışmalarını tamamladı ve bir taslak hazırladı. Taslak aynı şekilde kanunlaştırılırsa, İcra İflas Kanunu’nun özellikle konkordato ile ilgili hükümlerinde önemli değişiklikler hayata geçirilmiş olacak.

Düzenleme taslağı ile konkordato komiserlerinin yetki ve sorumlulukları genişletilirken, görevi ihmal halinde bazı yaptırımların da öngörüldüğünü dile getiren Avukat Ege Demiralp, “Taslaktaki düzenlemeler konkordato kurumunu daha işlevsel hale getirmeyi hedefliyor. Taslak, konkordatoyu iflas ertelemenin yerine daha sağlam bir borç yapılandırma aracı haline getiriyor” dedi. Ege Demiralp, borçlunun, alacaklılarla makul bir ödeme planı üzerinde anlaşarak ticari hayatına devam etmesini sağlamak ve alacaklının da alacağını kaybetmemesini sağlamak amaçlı bir değişiklik geleceğini, alacaklıların sürece etkin katılımının artacağının altını çizdi.

“Komiserler mali olarak denetlenecek”

Yeni düzenlemeyle birlikte komiserlerin yetki ve sorumluluklarının genişletilmesinin öngörüldüğünü vurgulayan Demiralp, artık borçluların mali tablolarının daha sık denetlenebileceği gibi, aynı zamanda komiserlerin de mali olarak denetleneceğini anlattı. Demiralp, yetkinin yanında sorumlulukların artırılmış olacağını, komiserin görevini ihmal etmesi veya tarafsızlığını zedelemesi halinde daha ağır yaptırımların gündeme geleceğini belirtti. Borçlunun konkordato süresince malvarlığını kötüye kullanmasını önleyecek daha güçlü araçlara sahip olunacağını ifade eden Ege Demiralp, taslak ile konkordatonun suni bir zaman kazanma aracı olmaktan çıkarılıp gerçek bir yeniden yapılandırma kurumu haline getirilmesinin planladığını ifade etti. Daha güçlü komiser denetimi ve daha sıkı kontrol mekanizmaları ve şeffaflık ilkesinin konkordatonun güvenilirliğini artıracağını dile getiren Demiralp, “Mevcut durumda da komiserlerin yetkileri var var ama kısıtlı ve alacaklılar sürece müdahale edemiyor. Yani alacaklılar pasif kalıyor. Mevcut sistem adeta ölü bir sistemdi, bu düzenlemeler hayata geçirilirse çalışabilir hale gelecek” değerlendirmesinde bulundu.