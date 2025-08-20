Bizim GYO 16-17 milyar lirayı bulacak, 3.5-4 milyar liralık halka arz olacak

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, geçen hafta bir grup meslektaşımla birlikte buluştuğumuzda inşaat sektöründeki, özellikle konut tarafında yeni projelerde yaşanan sıkıntıyı ortaya koymak için söze şöyle girdi:

- Ben artık inşaatı bıraktım…

Ali Ağaoğlu’nun inşaattan çekilmesi elbette söz konusu değildi. Nitekim Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ gülümseyip, son dönemlerdeki çalışmalarını anlatmaya koyuldu:

- Sektördeki bu yavaşlama, sıkıntılı dönemi gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) dönüşümüne ilişkin yürüttüğümüz çalışmalarla değerlendirdik.

Burak Kutluğ, grup bünyesindeki Tatlıpınar Enerji’yi Ağustos 2023’te halka açtıklarını anımsattı:

- Halka arzları grubumuzun kurumsallaşma vizyonunun doğal bir uzantısı görüyoruz. Bir süredir yeni arzlar konusunda yoğun bir çalışma yürütüyorduk. GYO konusunda yürüttüğümüz dönüşümü tamamladık.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Ağaoğlu GYO’yu halka açma hazırlıklarını sürdürdüklerini bildirdi:

- GYO’muzun büyüklüğünün 16-17 milyar lira seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Halka arz büyüklüğünü 3.5-4 milyar lira dolayında planlıyoruz.

Halka arz sonrası ticari gayrimenkul geliştirmeyi planladıklarını aktardı:

- Lojistik sektörü için depolar, veri merkezi binaları yapmak, halka arz sonrası geliştirmeyi düşündüğümüz ticari gayrimenkuller arasında yer alacak.

Mevcut şartlarda konut kredi maliyetlerinde hafif azalma olsa bile, uygulamadaki kısıtlamalar nedeniyle konuta erişimin güçlüğüne işaret edip “gayrimenkul sertifikası”nı değerlendirdi:

- Emlak Konut, başarılı bir gayrimenkul sertifikası halka arzı gerçekleştirdi. Bunun devamı özel sektörle gelirse, sektörümüz için çıkış yollarından biri olabilir. Proje gayrimenkul yatırım fonları da sektöre ivme kazandırabilir.

Başkan Yardımcısı olduğu GYODER’in gündeme getirdiği arsayı devletin karşılayacağı kiralık konut modeli üzerinde durdu:

- Kira fiyatlarında herkes limitte. Konut arzı tarafında açık var. Ancak, arsa çok pahalı. Bunları aşacak adımlar atmak gerekiyor.

Ağaoğlu GYO ile ticari gayrimenkul tarafında da önemli adımlarının olacağını kaydetti:

- GYO’larda bir süre önce kurumlar vergisi muafiyeti kalktı. GYO’lara ticari gayrimenkulde kurumlar vergisi yüzde 10’a inebiliyor. Ancak, bu avantajdan yararlanmak temettü dağıtma şartına bağlandı.

Arsa maliyeti, inşaat maliyeti, vergiler gibi yüklerin ağırlığının yoğun hissedildiği sektörde en azından arsa maliyeti konusunda çözüm bulunabileceğini savundu:

- Bu noktada devletin atacağı adımlar kıymetli. Konut yapılacak arsa müteahhide verilirse, erişilebilir fiyat konusunda çözüme katkısı olur. Bunun yanı sıra gayrimenkulün geleceğinin sermaye piyasalarında olduğuna inanıyoruz.

Sermaye piyasalarına ürün geliştirmek gerektiğini vurguladı:

- Sektörümüzün oyuncuları sermaye piyasalarına dönük ürünler çıkardığında bankalar gelip kapıyı çalar, finansa erişim mümkün hale gelir.

Şu noktanın altını çizdi:

- Mevcut koşullarda artık “sat-yap” modeli iş yapamaz. Konuta erişimin güç olduğu, mevduatın çekiciliğini koruduğu bir tabloda sektörümüzün bakış açısını değiştirmesi gerekiyor.

Ağaoğlu Grubu ve sektörün önde gelen oyuncuları başta olmak üzere, birçok proje vitrine çıktığı anda satış ofisleri önünde kuyruklar oluşuyor, peynir ekmek gibi konut satışı gerçekleşiyordu.

GYODER Başkan Yardımcısı Burak Kutluğ’un dediği gibi artık “sat-yap” modeli ile yola devam etme imkanı kalmamış görünüyor…

Ağaoğlu Grubu’nun “Ağaoğlu GYO”yu kurması, sektörde GYO ve Proje GYO’ların sayısının artması da bu gelişmeyi ortaya koyuyor…

‘Yeşil Tarım’la oğlum Ali Can ilgileniyor

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’na tarıma dönük yatırımlarını sorduk, anlattı: - Ağaoğlu Yeşil Tarım adlı şirketimizin yatırımlarıyla oğlum Ali Can Ağaoğlu ilgileniyor. Yüzde 100 öz sermaye ile yatırım yapıyor. 1000 dönüm alanda tarım işimizi yürütüyor. Dikilen ağaçları sıraladı: - 25 bin keçi boynuzu, 18 bin avokado, 15 bin de mandalina var. Bizimki meyve tarımı. Avokadoda ilk hasat bu yıl gerçekleşecek.

Konut satışında 1.5 milyon bandı aşılacak ama bekleyen ciddi talep var

AĞAOĞLU Şirketler Grubu CEO’su ve GYODER Başkan Yardımcısı Burak Kutluğ, faizlerin inmesiyle birlikte konut fiyatlarının artmasını beklediklerini belirtti:

- Her şeye rağmen sektörümüzde rakamlar pek de fena görünmüyor. Geçen yıl Temmuz ayında başlayan konut satışlarındaki artışlar aynı tempoyu bu yıl da sürdürüyor. Haziran ayında konut satışlarında yüzde 35.8’lik artış oldu.

“Sıfır” konut satışında aynı temponun görülmediğini kaydetti:

- “Sıfır” konutların satışları da hareketlenirse buradan beslenen 250 alt iş kolu ciddi şekilde canlanır. Geçen yıl her 10 konuttan biri krediyle satılmıştı. Bu yılın ilk 6 ayında her 6 konuttan biri krediyle satıldı.

Bu yılki konut satış temposunun 2024’ün 140 bin üzerine çıktığını vurguladı:

- Bu yıl 1.5 milyonluk satış bandı aşılacak gibi görünüyor. Vatandaş konutu yine güvenli liman olarak görüyor. Bekleyen ciddi bir talep var. Faizlerin inmesiyle birlikte bu talebin harekete geçmesini bekliyoruz.

Faizlerin inişiyle birlikte kamunun bazı teşvikleri de devreye alması gerektiğinin altını çizdi:

- Örneğin evi olmayanlar için özel destek formülleri yine devreye alınabilir. Teşvikler devreye girerse“sıfır” konut satışı canlanmaya başlar.

Türk şirketlerinin yurt dışı projeleri teşvik edilmeli

AĞAOĞLU Şirketler Grubu CEO’su ve GYODER Başkan Yardımcısı Burak Kutluğ, Türklerin yurt dışında konut alımlarının dikkat çektiğine işaret edip, 2020 yılından bu yana gerçekleşen seyri ortaya koydu:

2020: Türkler yurt dışından 213 konut aldı. Yabancılar Türkiye'de 3 bin 954 konut sahibi oldu.

2021: Türklerin yurt dışında aldığı konut sayısı 371'e çıktı. Yabancılar Türkiye'den 5 bin 634 konut aldı.

2022: Türklerin yurt dışından konut alımı 628'e yükseldi. Yabancılar Türkiye'de 6 bin 273 konut alımına imza attı.

2023: Türklerin yurt dışında konut alımı 1782'ye çıktı. Yabancıların Türkiye'den konut alımı 3 bin 560'a geriledi.

2024: Türklerin yurt dışından konut alımı 2 bin 153'e ulaştı. Yabancıların Türkiye'den konut alımı 2 bin 822'ye indi.

2025 (ilk 5 ay): Türkler yurt dışından 1031 konut aldı. Yabancıların Türkiye'den konut alımı 726'ye kadar geriledi. Türklerin yurt dışı alımları öne geçmiş bulunuyor.

Bu verilerin ardından parasal değerlere dikkat çekti:

- Türklerin gayrimenkul alımı için yurt dışına transfer ettiği döviz hacmi 1 milyar doları aştı. Yıl sonunda 3 milyar doları aşması bekleniyor.

Bir yıllık verileri irdeledi:

- Mayıs 2025 itibariyle yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alımları 2.1 milyar dolar oldu. Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımlarına giden döviz 2.3 milyar dolara ulaştı.

Bazı ülke ve şehirlerden örnekler verdi:

- Türkler, Dubai ve Londra’da gayrimenkul talebinde ilk 5’e giriyor. Karadağ’da bu yılın ilk çeyreğinde en fazla alım yapanlar Türkler oldu.

GYO’ların mevzuatına vurgu yaptı:

- Ülkemizdeki GYO’lar, portföylerinin yüzde 25’i kadar yurt dışında alım yapabiliyor.

Bu noktada şu öneriyi paylaştı:

- Türk yatırımcıların yurt dışında proje geliştirmelerinin teşvik edilmesinde fayda var. Yurt dışında gayrimenkul alımı yapan Türklerin gittikleri yerlerde Türk şirketlerinin projelerine yönelmesi giden dövizi yeniden ülkemize dönmesini sağlar.

Enerjide 3 yılda 1000 MW’a ulaşırız

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’na enerji yatırımlarını sorduk, şu yanıtı verdi:

- Enerjide işlerimiz iyi gidiyor…

Ayrıntıları Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ anlattı:

- Elektrik üretiminde 115 MW kurulu kapasitemiz var. Bu yıl sonunda 362 MW’a ulaşmayı planlıyoruz. 3 yıl içinde 1000 MW’ı bulacağımızı öngörüyoruz. Ayrıca, depolama tarafında da 500 MW’lık lisansı olan bir şirketi satın aldık.

Lisansı olan şirketlerle yakından ilgilendiklerini bildirip yurt dışına uzandı:

- Yurt dışında 4 ülkeye yoğunlaştık. Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Karadağ.

Enerji portföyünün dağılımına işaret etti:

- Bu yıl sonunda ulaşacağımız 362 MW’lık kapasitenin yüzde 78’i güneş, yüzde 21’i HES, kalanı RES olacak. Ayrıca geleceğe dönük olarak yeşil hidrojen de odağımızda.

