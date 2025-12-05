Türkiye’nin düğün-etkinlik geliri 2.4 milyar Euro’yu buldu turist başına harcama 3 bin Euro'ya çıktı

GTC İletişim Danışmanlık’ın kurucusu Müge Sevil organize etti, “Yaratıcılık Konferansı ve Sofralar Sergisi”ni konuşmak üzere KM Group Kurucusu ve CEO’su Meltem Bayazıt Tepeler’le buluştuk.

Tepeler, sohbete başlarken geçmişe döndü:

- Siz Hürriyet’te benimle ilgili bir yazı kaleme almıştınız…

Meltem Bayazıt Tepeler’in anımsatması üzerine arşivimi taradım, sözünü ettiği yazıyı bulamadım. Hürriyet Ekonomi Müdürlüğü dönemimde birlikte çalıştığımız Meltem Kara’nın 19 Haziran 2011 tarihli haberini okudum:

Düğünler 200 milyon doları buldu, İstanbul Araplara, Monaco Türklere göz koydu…

Türkiye’de 450 milyon dolara ulaşan etkinlik sektörü içinde evlilik-düğün tarafı 200 milyon doları yakaladı.

KM Events Kurucu Başkanı Meltem Bayazıt Tepeler, “Biz yabancı düğünleri ülkemize çekmeye çalışırken Monte Carlo merkezli La Societe des Bains de Mer (SBM) de bizimle ortaklık kurup Türklerin lüks düğünlerini Mokaco’ya çekmeyi planlıyor” dedi.

Meltem Bayazıt Tepeler, dünyada etkinlik-düğün turizminin 162 milyar Euro’yu yakalamasını beklediklerini belirtti:

- Çiftlerin kutlamalarını unutulmaz bir seyahat deneyimine dönüştürme isteği, bu alanda küresel pazarın büyüklüğünü 2024 yılında 42.8 milyar Euro’ya taşıdı. Bu yılın sonunda 56.3 milyar Euro’ya ulaşmasını bekliyoruz.

Etkinlikle tarafında şirketlerin, kurumların kutlamalarının da önemli yer tuttuğunu kaydetti:

- Pandemiden sonra artan seyahat harcamaları, kişiselleştirilmiş deneyim talebi ve yaratıcı hizmet anlayışındaki gelişmeler sayesinde 2029’a kadar pazarın büyüklüğünün dünyada 162.1 milyar Euro’yu bulmasını bekliyoruz.

Düğünlerin ve lüks etkinliklerin ev sahibi ülke ekonomileri için stratejik bir gelir kaynağı oluşturduğunun altını çizdi:

- Ortalama 50-100 kişilik bir düğün organizasyonu 3-5 gün konaklamayı beraberinde getiriyor. Düğün-etkinlik turistinin günlük harcaması kişi başına 3 bin Euro’ya çıkabiliyor.

Dünyada düğünlerin ortalama maliyetinin 17 bin 924 Euro düzeyinde seyrettiğinin altını çizdi:

- Bu rakam Fransa’da 30 bin 800, İtalya’da 29 bin 256, ABD’de 29 bin 079 Euro düzeyinde seyrediyor. Bu ülkeler, maliyette dünyada ilk sıraları paylaşıyor. Kolombiya, 4 bin 597 Euro ile en düşük maliyetle dikkati çekiyor.

Türkiye’deki düğünlerle ilgili harcama durumunu sorduk, yanıtladı:

- Ülkemizdeki düğünler 25 bin Euro’dan başlıyor. Lüks çıtası yükseldikçe harcama 200-300 bin Euro dolayında seyrediyor. Ülkemizde Hint düğünleri başta olmak üzere 6-7 milyon Euro harcamaya ulaşanları görüyor, hizmet veriyoruz.

Yabancıların düğün destinasyonu tercihinde İstanbul’un öne çıktığını işaret edip ekledi:

- Kapadokya ve Bodrum da yabancıların düğün tercihinde ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizin kültürel ve doğal zenginlikleri olan bölgeleri, küresel çekim gücümüzü pekiştiriyor. Pakistan, Uzak Doğu, Avrupa ve ABD’de yaşayan Ortadoğu kökenliler ülkemizi tercih ediyor.

17-19 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenleyecekleri “Sofralar Sergisi-Yaratıcılık Konferansı”nın hedefini ortaya koydu:

- “Sofralar Sergisi-Yaratıcılık Konferansı”, küresel ölçekte özellikle pandemiden sonra hızla büyüyen “düğün-etkinlik” pazarından Türkiye’nin mevcuttan daha büyük pay almasını hedefleyen stratejik bir platform görevi görüyor.

Türkiye’nin “düğün-etkinlik” pazarındaki payının yüzde 1’ler düzeyinde olduğuna vurgu yaptı:

- Orta vadede ülkemizin bu pazardan aldığı payın yüzde 5’e çıkabileceğini öngörüyoruz. Bu da yıllık gelirin 10 milyar Euro’yu aşması anlamına geliyor. Ortadoğu, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri Türkiye’nin yükselişini destekleyen kaynak pazarlar konumunda bulunuyor.

Türkiye’nin turist başına geliri 1000 dolara yeni yeni yaklaşırken, 3 bin Euro’luk “düğün-etkinlik turisti” günlük harcamasının katkısını dikkate alıp, ona göre adımlar atmak gerekiyor…

Düğün turisti çekmede Yunanistan yüzde 70’le ilk sırada yer alıyor

KURUCUSU olduğu Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği’nin (TUED) Başkanı olan Meltem Bayazıt Tepeler, “düğün-etkinlik” endüstrisinde Avrupa ülkelerinin 2024 yılında 21.4 milyar Euro’luk Pazar büyüklüğüne ulaştığını belirtti:

- Araştırmalara göre Yunanistan, ülkedeki düğünlerin yüzde 70’ini yurt dışından çekiyor. İtalya’da bu oran yüzde 60, Fransa’da ise yüzde 55 düzeyinde bulunuyor.

Dünyada popüler düğün destinasyonlarını sıraladı:

- İtalya’da Amalfi sahili, Tayland’da Phuket, Hırvatşstan’da Istria gibi bölgeler öne çıkıyor. Türkiye, Akdeniz’de en rekabetçi destinasyon olarak dikkat çekiyor.

Destinasyonlara şu eklemeleri yaptı:

- İtalya; Lombardiya, Toskana, Venedik ve Como Gölü gibi destinasyonlarla dünyada ilk sıralara giriyor. Fransa’da; Paris, Provance, Cote d’Azur ile dikkatleri çekiyor. ABD’de de Brooklyn, Nantucket, Rhode Island ve Maui öne çıkıyor.

Alüminyumda yüzde 100 ‘dönüşüm’ü hurdayı sanatla buluşturarak ortaya koydu

İZ İletişim’in kurucusu Nedim Özkan, Kibar Holding’e bağlı Assan Alüminyum adına sergi davetiyesi gönderdi:

Yeniden + Sanat

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik ve sanat projelerine devam ediyor.

Önceki akşam Ortaköy’deki Galeri Selvin’e uğradım, sergi ile ilgili şu notları okudum:

Assan Alüminyum’un “Geleceği tüketmeden üretmek” yaklaşımından ilham alan proje, endüstriyel bir malzemenin sanatsal forma evrilme sürecini görünür kılıyor.

“Geleceği tüketmeden üretmek” Hurdaların estetik bir dile kavuştuğu bu dönüşüm, şirketin döngüsel ekonomiyi merkezine alan üretim kültürünün sanata uzanan bir yansıması niteliğinde.

Sürdürülebilirliğin çok boyutlu şekilde ele alınabileceğini kanıtlayan “Yeniden + Sanat”, aynı zamanda malzemenin döngüsel doğasını da merkezine alıyor.

“Yeniden + Sanat”, Yüzde 100 ve sonsuz kez dönüştürülebilir bir malzeme olan alüminyum, bu sergide heykel formlarında yeniden nefes alarak sürdürülebilirlik ilkelerinin sanat yoluyla yeniden okunmasına imkan veriyor.

Üretim süreçlerinden çıkan alüminyum hurdalarının yaratıcı bir anlatım dilinin malzemesi haline gelmesi, iki genç sanatçı Sanem Tufan ve Ada Uzundede’nin bir yılı aşkın sürelik çalışmalarıyla tamamlandı.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, sanatla kurulan bu işbirliğinin şirketin kültürüyle birebir örtüştüğünü belirtti:

- Biz, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizde bütünsel bir dönüşüm anlayışıyla ele alıyoruz. Üretim süreçlerimizden çıkan hurdaların sanatsal bir form kazanması, alüminyumun teknil değerinin ötesine geçen kültürel gücünü de ortaya koyuyor.

Sergide eserleri yer alan sanatçı Sanem Tufan, doğa ile malzeme arasındaki ilişkiyi şöyle yorumladı:

- Kendine has yapısı, işleniş ve biçimlendirme yöntemleriyle alüminyum, atölye sürecinde heykele dönüşürken formun olanaklarını farklı sınırlarda sorgulatan, duyumsamayı, direnci ve poetik vurguyu biçimde hedefleyen bir izleyişle oluşageldi.

Tarihsel hafıza üzerinde çalışan Ada Uzundede de şunları anlattı:

- Bu projede, unutulmuş hikayeleri alüminyumun yeniden biçimlenebilir yapısıyla buluşturmak istedim. Malzemenin dönüşümü ile insan hafızasının yenilenmesi arasında güçlü bir bağ var.

Sanem Tufan, sergi için “Hediye”, “Yeni Yuva” ve “Kum Zambakları” adlı heykelleri yaptı… “Hediye”yi yaparken zeytin ağacından esinlendi, üretimin ve bereketin sürekliliğini ortaya koydu. “Kum Zambakları” ile yok olma tehdidi altındaki bir türün sessiz direnişini yansıttı.

Ada Uzundede de, “Askepius”, “Runtiya” ve “Sporus” heykelleriyle “Yeniden + Sanat” sergisinde yerini aldı.

Sergi 8 Aralık 2025’e kadar Galeri Selvin’de ziyaret edilebilecek…