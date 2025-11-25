Sağlık Bakanlığı meme kanserini ‘zararsız dalga’ ile erken tanıyan cihaza ‘alım desteği’ verecek

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın davetiyle “İlim Yayma Ödülleri” toplantısına giderken, 5 Mayıs 2025 tarihli yazıma baktım:

Meme kanserini “zararsız elektromanyetik dalga” ile teşhise neden sahip çıkılmaz?

İlim Yayma Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Abdulkadir Ünal, Bilal Erdoğan adına davet etmiş, Vakfın “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”ndaki (Yassıada) “İlim Yayma Ödülleri İstişare Kampı”na katılmış, Adem Metan’ın ödül sahibi akademisyenlerle söyleşilerini izlemiştim.

Daha sonra sohbet ettiğimiz Necmeddin Bilal Erdoğan, “2023 Yılı İlim Yayma Büyük Ödülü” üzerinde durmuştu:

Büyük ödül, o sahada hayat boyu katkı ortaya koyan akademisyenlere veriliyor. 2023 yılında büyük ödülü sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alan Prof. İbrahim Akduman, meme kanserini “zararsız elektromanyetik dalga” ile teşhis eden bir cihaz geliştirmişti.

“zararsız elektromanyetik dalga” Mevcut cihazların görüntüleme ve taramasında yayılan radyasyon bünyeyi etkileyebiliyor. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Akduman'ın geliştirdiği “SAFE” adlı cihaz radyasyon yaymadan 20’li yaşlarda da meme kanserini teşhis ediyor.

“SAFE” Prof. Akduman’ın çalışmalarını TÜBİTAK da desteklemiş. Ancak, sağlanan destekler cihazın seri üretimine kapı açmaya yetmiyor. Burada yatırımcıların ve kamunun ilgisini çekmek gerekiyor. Ödül sonrasında seri üretim konusunda işaretler de henüz görmedik.

İlim Yayma Ödülleri Komisyonu Başkanı Prof. İdris Sarısoy, 29 Kasım 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle sahiplerini bulacak ödüllere gösterilen ilgi konusunda verileri paylaştıktan sonra“2023 Yılı İlim Yayma Büyük Ödülü” sahibi Prof. İbrahim Akduman’ın çalışmalarına işaret etti:

- Prof. Akduman’ın geliştirdiği “SAFE” adlı cihazın ticarileşmesi ve seri üretiminin başlayabilmesi için kendisini sponsorlarımızla buluşturduk. Prof. Akduman, “SAFE”i ticarileştirme aşamasına çok yaklaştı. Sertifikalarını da almak üzere.

“SAFE”i geliştiren Prof. Akduman’a destek için Sağlık Bakanlığı ile de bağlantıya geçtiklerini aktardı:

- “Zararsız elektromanyetik dalga” ile meme kanserini 20’li yaşlardan itibaren teşhis edebilen “SAFE” adlı cihazın seri üretiminin başlamasının ardından Sağlık Bakanlığımız 50 adet alıp hastanelere gönderecek.

Prof. İdris Sarısoy, 2019 yılında ödül alan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Fikrettin Şahin’le de bağlantılarını sürdüğünün altını çizdi:

- Prof. Fikrettin Şahin, üniversitede çok sayıda laboratuvarda, 900 kişiye yakın bir kadroyla ilaç geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığımız, ilacın klinik araştırma safhasında destekleme konusunda söz verdi.

Araya girip sordum:

- İlaç geliştirmek milyar dolarlık harcama gerektiriyor. Prof. Fikrettin Şahin ve ekibine kaynak sağlanması konusunda İlim Yayma Cemiyeti’nin bir katkısı olacak mı?

Bilal Erdoğan yanıtladı:

- Fikrettin Hocamız ve ekibine en büyük desteği üniversitesi veriyor. Ayrıca TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığımız da programları çerçevesinde desteklerini ortaya koyuyor. Gönül ister ki, özel sektör bu çalışmalara destek verme konusunda daha ilgili davransın.

İlim Yayma Cemiyeti, başarılı bilim insanlarını ödüllendirip kenara çekilmiyor. Onlarla bağlantıyı sürdürüyor, gerektiği noktada destek konusunda da yardım ediyor.

Prof. Fikrettin Şahin ile Prof. İbrahim Akduman, İlim Yayma Cemiyeti’nin söz konusu çalışmalarının örnekleri arasında öne çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın Prof. Akduman’ın geliştirdiği “SAFE” adlı cihazdan alım sözü vermesi, Prof. Şahin’e klinik araştırma desteği konusunda kapıyı açması büyük önem taşıyor.

Ancak, özellikle ilaçta molekül geliştirmenin daha büyük yatırım gerektirdiğini de unutmamak gerekiyor…

180 bin akademisyene uzandık, 174 üniversiteden 1324 başvuru aldık

İLİM Yayma Ödülleri Komisyonu Başkanı Prof. İdris Sarısoy, “İlim Yayma Ödülleri 2025” sürecinde 180 bin akademisyene bilgi mektupları ve elektronik posta yoluyla ulaştıklarını bildirdi:

- Akademisyenlerin ödüllere ilgisini çekmek için 74 üniversite rektörü ile birebir görüştük. Ayrıca İstanbul’da 100 üniversite rektörünün katıldığı bir toplantı yaptık. Ödüllerimizin hedef kitlesi tüm bilim insanlarımız olduğu için bu kadar yoğun tanıtım yaptık.

Tanıtım çalışmalarının etkisini gösterdiğini belirtti:

- 174’ü üniversite, toplam 188 kurumdan 1324 başvuru aldık. Başvuruların 811’ini sosyal bilimler oluşturdu. Başvuruları 29’u bilim kurulu üyelerimiz olmak üzere 316 bilim insanı değerlendirdi.

Şu noktanın altını çizdi:

- Yalnızca başvuru alıp üç kişiyi ödüllendirmekle kalmıyor, bu süreci her yıl daha da geliştirerek üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Başvuruların yoğunlaşması, bilimsel değerlendirmenin büyük hassasiyetle yürütülmesidir.

Artık Türkiye dünya çapında işler yapıyor

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine dikkat çekti:

- Ülkemiz belli bir gelişmişlik düzeyine ulaştı. Bu sene kişi başına gelirimiz 15 bin doları aşacak, gelişmiş ülkeler kategorisine gireceğiz. Artık Türkiye, dünya çapında işler yapan bir ülke.

Türkiye’de akademik çalışmalarda da hızlı bir artış olduğunu kaydetti:

- Hedefimiz bunu desteklemek ve güçlendirmek. İlim Yayma Ödülleri yalnızca bir ödül programı değil, akademik camia ile toplum arasında da bir köprü haline geldi.

Ardından ekledi:

- Geçen yıl başlattığımız çalışmalarla İlim Yayma Ödülleri’ni ödül sahiplerinin araştırmalarını ve bilimsel bulgularını kamuoyuyla paylaşabildiği bir platform haline getirdik. Bu kapsamda her yıl önemli bir kamuoyu bildirisi yayınlıyoruz.

Büyük ödül 5 milyon lira

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, para ödüllerini şöyle sıraladı:

Büyük Ödül: 5 milyon lira

5 milyon lira Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri: 2 milyon lira

2 milyon lira Sosyal Bilimler: 2 milyon lira

Ödüllerin tahminlerinin ötesinde saygınlık kazandığını ve teveccüh gördüğünü vurguladı:

- Başladığımız zaman 10 yıl içerisinde bu ödüllerin uluslararası bir boyut kazanması gerektiğini konuşuyorduk. İnşallah belki bir sonraki ödülümüzden itibaren İlim Yayma Ödüllerini uluslararası boyuta taşımayı hedefliyoruz.

İlim Yayma Ödülleri’nin sponsorları da şöyle sıralandı:

Ana sponsor: Aksa Elektrik, BMC, Hayat Holding, MNG Şirketler Grubu, Turkcell

Aksa Elektrik, BMC, Hayat Holding, MNG Şirketler Grubu, Turkcell Platin sponsor: Kuzu Grup, Medipol Sağlık Grubu, Memorial, Port Filo, Torkam Holding.

Kuzu Grup, Medipol Sağlık Grubu, Memorial, Port Filo, Torkam Holding. Altın sponsor: Evyap, Fuzul, Sancak, Tay Group, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, UFS Kurumsal Hizmetler.

Ödüller 29 Kasım 2025 Cumartesi akşamı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Yerli ve milli tarafımızı akademik çerçevede görmek istiyoruz

İLİM Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, 2026’da 75’inci yıllarını kutlayacaklarını belirtip sürdürdü:

- Yerli ve milli tarafımızı akademik çerçevede de görmek, bir yandan gençlerimizi akademik çalışmalara teşvik ederken akademisyenlerimizin başarılarını da milletimize tanıtmak ve onların tanınmasını sağlıyoruz.

Ardından ekledi:

- Hocalarımızın çalışmalarına destek vermiş olmak, onları fırsatlarla ve yatırımcılara buluşturmak ve nihayetinde milletimizin refahına, milletimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak istiyoruz.