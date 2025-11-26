Dünya çelik sektörünün yol haritasının çizilmesine Dalbeler liderlik yapacak

ÇELİK Dış Ticaret Derneği Başkanı, Çelik İhracatçıları Birliği’nin önceki başkanlarından Namık Ekinci aradı:

- Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı, Çolakoğlu Metalürji CEO’su Uğur Dalbeler, Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) Başkanı seçildi. Sektörümüzün duayenleri ile birlikte kutlama buluşması yapıyoruz, sizi de bekliyoruz.

Soldan sağa: Halil Şahin, Hasan Çolakoğlu, Uğur Dalbeler, Namık Ekinci, Bayram Aslan

Namık Ekinci, buluşmaya katılan sektörün önde gelen isimlerini sıraladı:

Hasan Çolakoğlu, Bayram Aslan, Ahmet Nur Çebi, Hali Şahin, Mustafa Açıkalın, Ahmet Yolbulan, Naci Faydasıçok, Faruk Ekinci, Işın Çelebi, Veysel Yayan.

Namık Ekinci, buluşmada sektöre 1960’lı yıllarda adım attığını anımsattı:

- Bugün Türk çelik sektörü dünyanın dört bir yanında söz sahibiyse, bu başarı duayenlerimizin attığı temel ve sonraki kuşaklarla porfesyonellerimizin taşıdığı bayrak sayesinde mümkün oldu.

Bu temel üzerinde yükselenler arasında Uğur Dalbeler’in ilk sıralarda yer aldığını belirtti:

- Uğur Bey’in sektöre katkısı gerçekten çok büyüktür. Yıllarca sadece kendi kuruluşuna değil, bütün sektöre emeği geçti. Her platformda Türkiye’nin çeliğini, kalitesini, potansiyelini temsil etti.

Dalbeler’in sektörün bir adım ileri gitmesi için elini taşın altına koymaktan hiç çekinmediğini vurguladı:

- Dünya Çelik Birliği Başkanlığı’na seçilmiş olması, uzun yıllardır verdiği emeğin doğal bir sonucudur. Uğur Dalbeler’in bütün dünyaya katkı sağlayacağı yeni bir dönem başlıyor. Uğur Bey, dünya çelik sektörünü şekillendirecek.

Namık Ekinci’nin konuşması sonrası Uğur Dalbeler’le sohbet ettim. Önce Dünya Çelik Birliği’ni anlatmaya koyuldu:

- Dünya Çelik Birliği, kısa adıyla “Worldsteel”, demir çelik sektörünün uluslararası endüstri birliğidir. Dünyanın en büyük ve en dinamik endüstri birliklerinden biridir. Her büyük çelik üreticisi ülkeden üyeler vardır.

Dünya Çelik Birliği’nin Brüksel’de (Belçika) 10 Temmuz 1967’de kurulduğunu anımsattı:

- Başlangıçta adı “Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü (IISI) idi. Nisan 2006’da Pekin’de (Çin) ikinci ofisini açtı. 2008’de adı “Dünya Çelik Birliği”ne dönüştü. Worldsteel, çelik üreticilerini, ulusal ve bölgesel çelik endüstrisi birliklerini, araştırma enstitülerini temsil eder.

Dünyada yılda yaklaşık 1.8 milyar ton çelik üretildiğinin kaydetti:

- Bunun yüzde 85-90’ını Dünya Çelik Birliği (WSA) üyeleri üretiyor.

Yapı olarak tüm çelik üreticilerinin WSA’da yönetim kurulu üyesi olduğunu aktardı:

- Bunların arasından 16 sandalye icra kurulunu oluşturuyor. Avrupa Birliği (AB), ABD, Güney Amerika, Japonya, Çin ve Hindistan 2’şer sandalye ile temsil ediliyor. Kore, Rusya 1’er sandalye ile icra kurulunda yer alıyor.

2020 yılında AB’yi temsil eden iki sandalyeden birine seçildiğini irdeledi:

- Böylelikle çelik dünyasında Türkiye, Avrupa içinde yer almış oldu. Geçen yıl da Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Yeni görevimle birlikte Dünya Çelik Birliği’nin ilk Türk başkanı oldum.

Dünya Çelik Birliği üyeleri arasında Türkiye’den Tosyalı, Diler, Kroman, Kaptan gibi şirketlerin olduğunu paylaşıp, göreviyle ilgili şu mesajı verdi:

- Dünyada çelik sektörünü yöneten Birliğin Başkanı olmak, birinci ağızdan geleceğe dair konuşmaların, tartışmaların içinde yer almak elbette büyük bir avantaj.

Sektörde daha önce de uluslararası başkanlık görevinde bulunduğunu bildirdi:

- 2003-2013 döneminde Uluslararası İnşaat Demiri Üretici ve İhracatçıları Birliği’nin de başkanlığını yapmıştım.

Türkiye, dünya demir çelik üretimi liginde 7’nci sırada yer alıyor…

Dalbeler, salınan karbon miktarı bakımından Türkiye’deki tesislerin “en temiz üretici” konumunda bulunduğunu iddia ediyor…

Uğur Dalbeler, WSA başkanlığı ile 1.6 milyar tonluk dünya çelik üretiminin yol haritasının belirlenmesine liderlik yapacak…

İklim değişikliği politika belgesi var, sürdürülebilirlik ve inovasyona odaklanıyor

DÜNYA Çelik Birliği (WSA) Başkanı Uğur Dalbeler, Birliğin daimi üyelikleriyle ilgili şu bilgiyi verdi:

Daimi üyeler, çelik alaşımları ve paslanmaz çelik de dahil, ham çelik üretimi yapan ve bağımsız ticari işletmeler şeklinde faaliyet gösteren şirketlerden oluşur.

Devlet kontrolündeki şirketlerin yönetim, yatırım kararları ve piyasa temelli ekonomiye uygun faaliyet konusunda özgür olmaları gerekiyor.

WSA’nın temel faaliyetlerini ana başlıklar halinde şöyle özetledi:

Güvenlik ve Sağlık: WSA, çelik endüstrisinde çalışanların veya yüklenicilerin “sıfır zarar görmesini sağlayan” bir politikayı destekler. Sektör genelinde kazasız üretim hedeflenir.

WSA, çelik endüstrisinde çalışanların veya yüklenicilerin bir politikayı destekler. Sektör genelinde kazasız üretim hedeflenir. İklim Eylemi: Dünya Çelik Birliği, iklim değişikliğiyle mücadele için küresel bir yaklaşım geliştirdi. Birliğin iklim değişikliği ve demir çelik üretimi üzerine bir politika belgesi bulunuyor.

Dünya Çelik Birliği, iklim değişikliğiyle mücadele için küresel bir yaklaşım geliştirdi. Birliğin iklim değişikliği ve demir çelik üretimi üzerine bir politika belgesi bulunuyor. Sürdürülebilirlik: WSA ve üye şirketler, sektörün ekonomik, çevresel ve sosyal performansını ölçmek için sürdürülebilir kalkınma konusunda bir politika oluşturdu. Her yıl sürdürülebilirlik raporu yayınlar.

WSA ve üye şirketler, sektörün ekonomik, çevresel ve sosyal performansını ölçmek için sürdürülebilir kalkınma konusunda bir politika oluşturdu. Her yıl sürdürülebilirlik raporu yayınlar. Otomotiv: Dünya Otomotiv Çelik Programı, otomotiv sektöründe inovasyonu ve çelik kullanımını teşvik ediyor.

Dünya Otomotiv Çelik Programı, otomotiv sektöründe inovasyonu ve çelik kullanımını teşvik ediyor. Teknoloji: Modern çelik üretimi, ileri teknolojilere dayanıyor. WSA, en iyi uygulamaların kıyaslanmasında önemli rol oynuyor, üyelerinin işlerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Üye şirketlerin temsilcileri teknoloji, üretim ve operasyonel performans bilgi alışverişi için düzenli olarak bir araya geliyor.

Modern çelik üretimi, ileri teknolojilere dayanıyor. WSA, en iyi uygulamaların kıyaslanmasında önemli rol oynuyor, üyelerinin işlerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Üye şirketlerin temsilcileri teknoloji, üretim ve operasyonel performans bilgi alışverişi için düzenli olarak bir araya geliyor. Ekonomik Veriler: WSA, aylık üretim istatistiklerini yayınlıyor. Ayrıca yıllık verileri toplu halde sunuyor. Bunlar, “Çelik İstatistik Yıllığı” ve “Rakamlarla Çelik Dünyası”ndan oluşuyor.

Önümüzdeki dönem oldukça zorlu geçecek

DÜNYA Çelik Birliği Başkanı Uğur Dalbeler’e sektörün geleceğine ilişkin beklentisini sordum, yanıtladı:

- Önümüzdeki dönem oldukça zorluk geçecek. Çünkü, ABD Başkanı Donald Trump’ın benimsediği korumacılık en fazla çelik sektörünü etkiliyor.

Dünyanın önde gelen çelik ihracatçılarından biri olan Türkiye’nin de bundan nasibini aldığını belirtti:

- Bu politika tüm dünyaya yayıldı. Avrupa Birliği (AB), 6 yıldır kota ve tarife uyguluyor. Önümüzdeki yıl daha da sıkılaştıracak. Ayrıca Ocak ayından itibaren sınırda karbon düzenlemesi devreye girecek.

Çin’e işaret etti:

- Son dönemlerde diğer pazarların kapanması ile birlikte Çin, Türkiye’ye yöneldi. Çin’den ülkemize gelen demir çelik 3-4 yılda 10 kat arttı.

Şu noktanın altını çizdi:

- Çinli demir çelik üreticileri devlet desteklerinin avantajıyla dampingli fiyatlarla ülkemizdeki üreticilere çok zarar veriyor.

Dünya Çelik Birliği yönetiminde kimler var?

DÜNYA Çelik Birliği (WSA) 2025/2026 dönemi yönetimi şu isimlerden oluştu: