İsviçre’de banka alınca İngiliz’i kovdu, 4 yıllık Türk bankacıyla başarıyı yakaladı

ADA Global Partners Kurucusu ve Yönetici Ortağı Ayşegül Dicle Aydın, 20 yıl önce dünyanın farklı noktalarında önde gelen şirketlerde görevli Türk yöneticilerle ilgili araştırma yapmayı kafaya koydu:

- ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde önemli şirket ve kurumlarda Türk yöneticiler görev yapıyor. Bu potansiyeli daha görünür kılıp bir platformda buluşturmakta yarar var.

Ayşegül Dicle Aydın, o günlerde ekibiyle 2 bine yakın “global Türk yönetici”yi listeledi. Ancak, proje aklında tam oluşmadığı, başka işlere odaklanması gerektiği için o günlerde “Global Türkler” konusunu beklemeye aldı.

20 yıl sonra “Global Türkler”i arşivinden çıkardı, Danışma Kurulu üyeleri arasında yer aldığı AmCham Türkiye’nin o dönemki Başkanı Tankut Turnaoğlu’na gitti. Belirlediği başlığı ortaya koydu:

Global Turks par Excellence…

Projeyi açtı:

- Dünyanın çeşitli ülkelerinde, şirketlerinde, kurumlarında global görevlerde olan Türkler ile bağlantı kurup, bu konuda ülkemizin potansiyelini ortaya koyacağım. Onların bir bölümü hak ettiği konuma yükselemiyor.

Gözlemini ve planını aktardı:

- Dünya devi şirketlerin global konumlarında görev yapan Türk yöneticiler çok iyi yetişmişler. Üst görevlere daha da uygunlar. “Global Türkler” çalışmasıyla elimizde güçlü data oluşabilir.

Aydın, AmCham Türkiye’nin işbirliği, P&G, Meta, Citibank, Microsoft, Coca-Cola, YASED, MasterCard, Socar, Unilever, Cargill, GE, Gilead, Visa, TBWA, LinkedIn, Medtronic’in desteğiyle 2021 yılında kolları sıvadı.

Araştırma kapsamındaki anket sorularını 60 ülkedeki 1500 Türk yöneticiye gönderdi. 1000 kişinin her birinden 400 veri toplandı. Bu veriler “Global Türkler” araştırmasının temelini oluşturdu.

Ayşegül Dicle Aydın, “Global Turks par Excellence” projesini Eylül 2023’te “AmCham New York Forumu”nda tanıttı:

“Global Türkler”, global çapta liderlikte iddialı, ilham verme ve etkilemede etkin, karmaşıklığı yönetmede tecrübeli, sonuç odaklı ve çevik bir kafa yapısına sahip.

Yüzde 70’i bölgesel veya küresel kurumsal rollerde çalışıyor. Yüzde 26’sı dünya çapında 20 yılı aşkın deneyime sahip. Bu, Türkiye’nin yararlanabileceği önemli potansiyeli işaret ediyor.

Ayşegül Dicle Aydın, Şubat 2024’te o dönemde AmCham Türkiye Başkan Yardımcısı olan Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter ile birlikte sohbet toplantısı düzenledi. Sohbette projenin misyonu şöyle özetlendi:

Araştırma sonuçlarını küresel şirketlerle paylaşarak “Başarılı Türk Lider Markası” oluşturmak.

“Başarılı Türk Lider Markası” Özgün yetenek havuzumuz hakkında dünyayı bilgilendirmek ve Türkiye’nin bu anlamda bir bölgesel cazibe merkezi olarak yükselmesini sağlamak.

“Global Profesyonel Türkler Platformu” kurarak “Profesyoneller Diasporası” yaratmak.

“Profesyoneller Diasporası” 21. yüzyılın liderlik gerçeğine uyumlu Türk liderlerini geliştirmeye yönelik iddialı bir “Liderlik Akademisi” oluşturmak.

AmCham Türkiye’nin işbirliği Ayşegül Dicle Aydın’ın projeyi “Global Turks Vakfı”nın kurulması, “Global Liderlik Akademisi”nin devreye girmesine taşıdı. Kurucu Başkanlığını Aydın’ın üstlendiği “Global Turks Vakfı”, Özyeğin Üniversitesi ile “Global Liderlik Akademisi”nin hayata geçirilmesi konusunda anlaştı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Barış Tan ile Ayşegül Dicle Aydın, akademiyi kamuoyuna birlikte duyurdu:

“Global Liderlik Akademisi”, liderlerin uluslararası boyutta daha başarılı olabilmeleri için kişisel farkındalık, kültürel çeviklik ve dönüşüm liderliği gibi yetkinlikleri geliştirecek şekilde tasarlandı. İlk program 23 Ocak 2026’da başlayıp, 6 aylık eğitim sonrası sertifika verilecek.

Akademinin anonsu sonrası düzenlenen “Global Türkler” buluşmasında Fiba Holding Onursal Başkanı ve Özyeğin Üniversitesi Kurucusu Hüsnü Özyeğin kürsüye çıktı:

- Türk insanı dünyanın her yerinde başarılı oluyor.

1990 yılına döndü:

- 1990 yılında Cenevre’de banka satın aldım. Baktım İngiliz Genel Müdürü pek başarılı değil. Golf oynuyordu, “Sen golfü bankacılıktan daha çok seviyorsun” dedim ve işten attım. Yerine Finansbank Ankara Şube Müdürü, 4 yıllık bankacı Fevzi Bozer’i gönderdim, başarılı oldu.

1994 yılında Londra’da banka kurduğunu anımsattı:

- Rusya’daki bankamız ülkenin 70 şehrine şubeleriyle yayıldı, ülkenin 4’üncü büyük yabancı bankası konumuna yükseldi. Marks & Spencer’i Rusya’ya biz götürdük, 54 mağaza açtık. Savaş çıkınca kapattık.

Ardından ekledi:

- Yurt dışında bankacılık, perakende ve AVM işlerimizde hep Türk yöneticilerle yol aldık ve başarıyı yakaladık.

“Global Türkler”, uluslararası şirketlerin Türkiye’yi bölge merkezi seçmesinde yatırımlarının ülkemize yönelmesinde etkili oluyor…

“Global Turks Vakfı” ile “Global Liderlik Akademisi”nin bu etkiyi daha da artırabileceği anlaşılıyor…

ABD İstanbul Başkonsolosu Lally, ‘Yiğido’ çıktı

ABD’nin yeni İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Amerikan Şirketler Derneği’nin (AmCham Türkiye) “I AmChamPion Ödülleri” töreninde konuşurken Fenerbahçe-Galatasaray derbisine işaret etti:

- Şu sıralarda Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması oynanıyor. Ona rağmen törene katıldığınız için teşekkür ediyorum.

Takım taraftarlığı konusuna diplomatça bir formül bulduğunu belirtti:

- Ben Sivasspor’u tutuyorum…

“Yiğido” olarak tanımlanan Sivasspor taraftarlığının nedenini de paylaştı:

- Türkçe öğretmenim Sivaslı. Ben de o yüzden Sivasspor taraftarıyım.

Lally’nin ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da Sivas’la bağından söz etti:

- Türkiye’de herkesin yolu bir şekilde Sivas’la kesişiyor. Benim de kayınpederim Sivaslı.

Bilecik, Hatay’daki lisesine anne-babası adına atölye binası yaptırıyor

INDEX Grup Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD önceki başkanlarından Antakyalı Erol Bilecik, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

Benim için çok özel bir gün… Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde rahmetli annem Semiha Bilecik ile babam Abbuş Bilecik’in adlarını yaşatacak “Semiha-Abbuş Bilecik Atölye Binası” nın temelini attık.

“Semiha-Abbuş Bilecik Atölye Binası” Böylece bölgedeki gençlerimiz için yeni bir eğitim adımının ilk harcını koymuş olduk. Rahmetli annemin ve babamın değerlerini, emeğini ve bize bıraktıkları izleri eğitimle geleceğe taşıyabilmek, benim için güzel bir armağan.

Bu eğitim yuvasının Hatay’daki gençlerin umutlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum.

Yüreğinize sağlık Erol Bey…

Ekonomi Karikatürleri Ve Yorumları Sergisi İzmir’de açılıyor

MESLEK büyüğüm, iktisatçı Prof. Kenan Mortan’dan bir sergi daveti aldım:

Ekonomi Karikatürleri ve Yorumları Sergisi…

Prof. Mortan, davetiyeye şu bilgi notunu ekledi:

5 Aralık 2025 Cuma akşamı İzmir Mimarlar Odası sergi salonunda açılacak sergide yer alacak 50 eser, Behiç Ak’ın son 43 yıldır Cumhuriyet Gazetesi’nde çizdiği karikatürleri arasından seçildi.

Behiç Ak ile Kenan Mortan, bu sergide yer alacak eserler üzerinde iki yıl birlikte çalıştı.

“Çizgi-Bant” adı verilen karikatürler için deyişler, yorumlar, çarpıcı sözler kullanıldı.

Ak ve Mortan, bunlara “Çizgi Bantlara Aforizmalar” adını verdi.

Ak ve Prof. Mortan, sergi açılışı sonrası “Biz Ne Yaptık/Ne Yapmadık?” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.

Sergi 14 Aralık 2025’e kadar açık kalacak ve ücretsiz gezilebilecek.