Reel sektörün borazanı mıyız?

1981 yılı yaz ayları… 1 Mart 1981’de ekonomi gazetesine dönüşen Dünya’da (o dönemde Hürriyet Gazetesi bünyesindeydi) muhabir olarak çalışıyorum.

O günlerde satışı 1000 adeti ancak bulan Dünya’nın ekonomi gazetesine dönüşmüş halini iş dünyasına tanıtabilmek için düzenlenen her etkinliğe katılıyor, gazetemizi anlatmaya gayret ediyorduk.

İhracatçılara hizmet için devreye giren OTİM’in açılışında dönemin Tofaş Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Karakoyunlu ile karşılaştık.

Karakoyunlu ile 1979 yılında ANKA Ajansı’nda kadrosuz muhabir olarak çalıştığım günlerde ilk röportajımı yapmıştım. “Haber kaynağı-muhabir diyaloğu”muz o tarihten itibaren başlamıştı.

Karakoyunlu’ya Dünya Gazetesi’ni anlattım, nazikçe içerikle ilgili tavsiyede bulundu:

- “Sahibinin sesi” gibi olmamaya gayret edin. Yani, sadece bizim görüşlerimizi alıp, bize okutmayın. Bize ekonomi ile ilgili bilgi, yön verecek içerik oluşturun.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden bir yıl geçmeden, darbenin basın-yayın hayatı üzerindeki baskısı tüm şiddetiyle sürerken gazetecilik yapmak hiç de kolay değildi. Darbeyle birlikte siyasi partiler, dernekler kapatılmış, sendikaların faaliyetleri askıya alınmış, parmakla sayılabilecek düzeyde iş dünyası örgütünün faaliyetine izin verilmişti.

Yani, TÜSİAD, TOBB, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası gibi iş dünyası örgütleri, Prof. Erdoğan Alkin, Prof. Nusret Ekin, Prof. Yüksel Ülken, Prof. Akın İlkin, Prof. Demir Demirgil, Prof. Gülten Kazgan, Prof. Haydar Kazgan, Prof. Emre Gönensay gibi hocalarımız dışında ekonomi haberciliği için başvuracak haber kaynağı kalmamıştı.

O yıl 6 ay kadar çalıştıktan sonra Dünya’dan ayrıldım. Hürriyet’ten ayrılan Nezih Demirkent, 1981 yılı sonbaharında Dünya Gazetesi’nin sahibi oldu. Nezih Bey, gazeteyi KOBİ’leri, Anadolu’daki şirketleri, iş dünyasını kucaklayan bir çizgiye oturttu. Anadolu iş dünyası gazeteyi, gazete de Anadolu iş dünyasını benimsedi.

31 Ekim 2019’da Hürriyet Gazetesi’nden Genel Yayın Yönetmeni iken ayrıldıktan sonra 4 Aralık 2019’da Hakan Güldağ liderliğindeki bir ekip olarak isim hakkını kiralama formülüyle yayınını üstlenince yeniden Dünya ile buluştum.

“Dünya, çalışanlarıyla yola devam ediyor” sloganıyla yol haritamızı çizip, 3 yıl boyunca, 18 Kasım 2022’ye kadar, gazeteyi başarıyla Nezih Bey’in “gazetecilik mirası”na uygun yayınladık.

21 Kasım 2022’de, “Gazetecilerin gazetesi” sloganı ve modeliyle “Nasıl Bir EKONOMİ”yi, yani kendi gazete projemizi hayata geçirerek yeni bir yolculuğa koyulduk.

4 Aralık 2019-18 Kasım 2022 döneminde Dünya’yı çıkarırken de, 21 Kasım 2022’den itibaren kendi gazetemiz EKONOMİ ile yola koyulurken de yayın ilkemizi şu çerçeveye oturttuk:

Haber kutsal, yorum hürdür…

Basılı ve e-gazetemizin yanı sıra başlangıçta internet sitemizi şu isimle devreye aldık:

Daha sonra isim hakkını devraldığımız bir başka sitemiz daha yayına girdi:

Okurlarımıza hafta sonunda alıp (gazetemizle birlikte) hafta boyu okuyabilecekleri içeriklere yer verdiğimiz bir başka yayını ortaya koyduk:

Hafta…

Yayınlarımızı çeşitlendirme adımlarımıza YouTube’u da ekledik:

Nasıl Bir Ekonomi TV

“Nasıl Bir Ekonomi TV”de hafta içi her sabah 07.30-09.00 saatleri arasında “Ekonomi Masası” programıyla ekonominin nabzının günün erken saatlerinde itibaren tutmanıza yardımcı olmaya çalıştık. Bu programlarımız da sizlerin ilgisiyle ekonomi yayınları arasında öne çıktı.

Nasıl Bir Ekonomi Medya Haber Basın A.Ş. olarak önce haftalık denediğimiz dergimizi aylık yayına dönüştürdük:

Paranın Yönü

3 yılı Dünya, 3 yılı da EKONOMİ olmak üzere, 6 yıldır yayın ilkemiz hiç değişmedi:

Haber kutsal, yorum hürdür…

Ekonomi haberlerini sağa sola çarpıtmadan yayınlıyor, yorumu yazarlarımıza bırakıyoruz. Yazarlarımızın yorumlarında hakaret içeren dil kullanmamaları konusunda hep birlikte özenli davranıyoruz.

Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı, Fatih Karahan’ın da Merkez Bankası Başkanı olmasıyla Türkiye ekonomide “rasyonel”e dönerken, enflasyonla mücadele programı da devreye girdi.

Programın 2025 ortalarına doğru başarısını yansıtması beklenirken araya 19 Mart sürecinin siyasi gerginliği girdi, ekonomideki sıkıntılı süreç uzadı.

Bu durum başta hazır giyim ve tekstil olmak üzere tüm sektörlerin sıkıntılarını da had safhaya taşıdı. Haberlerimizde, yazılarımızda, Nasıl Bir Ekonomi TV yayınlarımızda reel sektörün yaşadığı sıkıntıyı ister istemez daha sık dile getirir olduk.

Yayınlarımızda reel sektörün sıkıntılarını ortaya koyma frekansı yükselince ekonomi yönetiminden bize yönelen“Reel sektörün borazanı oldular” serzenişleri arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele döneminde bile büyümeden fazla taviz verilmesini istemiyor.

Sağlıklı büyüme için reel sektörün üretim gücünü korumak, daha da iyileşmesini sağlamak gerekmez mi?

Biz, ülkemizin her köşesindeki OSB’leri, fabrikaları gezip, iş insanlarını dinleyip, durumlarını objektif şekilde yansıtıyoruz.

Ekonomi yönetiminin bunu “borazanlık” değil, sahadan ilk elden “bilgi ve nabız” olarak görmesi gerekmez mi?

Ey Özgürlük…

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC), “Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü” konulu “Görsel Sanatlar Sergisi”nin 4’üncüsünü “Ey Özgürlük” başlığıyla Basın Müzesi’nde düzenliyor.

Sergi, bugün (21 Kasım 2025) gerçekleşecek törenle başlayacak, eserler 12 Aralık 2025’e kadar gazeteciler ve sanatseverler ile buluşacak.

TGC Yönetim Kurulu, sergiyle ilgili şu bilgi notunu paylaştı:

“Ey Özgürlük” sergisinde 26 sanatçının resim, seramik, heykel, fotoğraf ve kolajdan oluşan eserleri yer alacak.

Serginin küratörlüğünü TGC Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Fatma Batukan Belge üstlendi.

Sergi Koordinatörlüğünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş yürütüyor.

Fatma Batukan Belge başkanlığındaki Kültür Sanat Komisyonu, şu isimlerden oluşuyor: Öznur Oğraş Çolak, Aybeniz Ece Uçan, Cihan Oğuz, Esin Yolçınar.

Sergiye eserleriyle katılan sanatçılar da şöyle: