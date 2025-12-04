10 yılda 100 milyon dolarlık Okka ihraç etti, kilo başına geliri 26 doları buldu

ARZUM Elektrikli Ev Aletleri, Borsa İstanbul’da 22 Ağustos 2025’te bir “özel durum açıklaması” yayınladı:

Bankalara yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduk…

Bu açıklamadan 3 ay sonra Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Pazarlama Direktörü Mert Uygur, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Çağlar Uzunca ile buluştuk.

Murat Kolbaşı, yapılandırma başvurusu yaptıkları günlerdeki durumu şöyle tanımladı:

- Her nefeste aldığımız oksijen burnumuzdan yukarı gitmez durumdaydı. Şimdi, beynimize, kalbimize ulaşıyor. Çünkü, borcumuzu yarıya indirdik.

Ekonomide yaşanan sıkıntıdan 2024 yılı ortalarından itibaren etkilenmeye başladıklarını belirtti:

- Ülkemizde 20’ye yakın üretici ile çalışıyoruz. İç piyasadaki satışlarda da düşüş söz konusuydu. Biz bu ortamda ürün çeşitlendirerek ve farklılaştırarak yol aldık.

COVID-19 pandemisi döneminde elektrikli kişisel bakım aletlerinin talep gördüğünü anımsattı:

- Biz de elektrikli kişisel bakım aletlerini daha fazla odağımıza aldık.

Elektrikli süpürgeler yaygınlaşmadan önceki dönemin bir ürününe işaret etti:

- Gırgır’ı almıştık. Yeni özellikler, fonksiyonlar ekledik. O da farklılaştırma yaptığımız ürünlerden biri oldu.

Elektrikli ev aletlerinde dünyadaki rekabete dikkat çekti:

- Dünyada 10 binden fazla elektrikli ev aleti markası var. Rekabetin çok yoğun olduğu bu pazarda kendi yolunuzu bulmanız gerekiyor. Biz de öyle yapıyoruz.

Arzum Pazarlama Direktörü Mert Uygur araya girip kahve makinesi Okka ile ilgili verileri paylaştı:

- 10 yılda 4 milyon adet Okka sattık. Bunun 1 milyon adedini ihracat oluşturdu.

Okka’nın 10 yıllık ihracat gelirini merak ettim, Murat Kolbaşı hesapladı:

- Okka’nın 10 yıllık ihracatı 100 milyon doları buldu.

Okka’nın kilo başına ihracat gelirini öğrenmek istedim, Kolbaşı o veriyi de ortaya koydu:

- Okka’nın kilo başına ihracat geliri 26 dolara ulaşıyor. Türkiye’nin ortalama kilo başına 1.44 olan ihracat geliri ile karşılaştırınca burada yarattığımız katma değer daha iyi anlaşılıyor.

Sözü ihracatla sürdürdü:

- Arzum olarak şu anda 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 2025’in ilk yarısında ihracatın toplam ciromuzdaki payı yüzde 11’e ulaştı. 2024’te bu oran yüzde 6.2 idi. Orta vadede ihracatın cirodaki payını yüzde 33’e, uzun vadede yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Bölgesel büyümenin kendileri için çok kritik olduğunu vurguladı:

- Dubai, Almanya, ABD, Hong Kong ve Çin’deki 5 ayrı iştirakimizle ihracat konusundaki yapımızı güçlendirdik. Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya’ya olan yakınlık ihracat stratejimizin temelinde yer alıyor.

Uzak Doğu’da güçlü işbirliklerinin olduğunun altını çizdi:

- Ürünlerimizi kritik pazarlara en yakın noktalarda üretiyoruz. Bu, bize hem maliyet hem de hız açısından büyük avantaj sağlıyor. Her yeni pazara stratejik ortaklarla, yerel dinamikleri dikkate alarak giriyoruz.

Arzum’un ihracatında öne çıkan ülkeleri sıraladı:

- Mısır, en çok ihracat yaptığımız ülke. Mısır’da pazar lideriyiz. Mısır’a yıllık ihracatımız 5 milyon dolar düzeyinde seyrediyor. Suudi Arabistan, Almanya ve Kosova da ihracatta güçlü olduğumuz pazarlar arasında.

İhracatla yeni girdikleri ülkeler arasında Romanya’nın yer aldığını bildirdi:

- Romanya dışında Balkan ülkelerinde bir yapılanmaya gittik. Ayrıca Azerbaycan’a birkaç yıl ara vermiştik, yeniden aktif halde dağıtıma başladık. Bu yıl toplam ihracatımızın 20 milyon doları aşmasını bekliyoruz.

Dubai üzerinde durdu:

- Dubai Jebel Ali serbest bölgesinde açtığımız lojistik merkezimiz Körfez ve Kuzey Afrika’ya erişimimizi hızlandırdı. Bu yılın sonunda tam kapasiteye ulaştırmayı hedefliyoruz.

Global işbirliklerinden örnekler paylaştı:

- Amazon ve Home Depot’ta (ABD/Avrupa) ürünlerimizi e-ticaret yoluyla global tüketicilerimize ulaştırıyoruz.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nin “yeniden yapılandırma” ve “ürün farklılaştırma” ile önünü açması, ekonomide sıkıntılı günlerin sürdüğü dönemde önemli adım olarak görülüyor…

Okka’nın kilo başına 26 dolarlık ihracat geliri, kahve makinesiyle yaratılan katma değer açısından başarı öyküsü örnekleri arasında yerini alıyor…

Türk kahvesi makinesi pazarı 5.7 milyar lira

ARZUM Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, dünyada kahve makineleriyle oluşan pazar büyüklüğünün 200 milyar dolar olduğunu belirtti:

- Espresso, filtre, kapsüllü kahve makineleri uzun yıllardır dünyada biliniyor. Türk kahvesi makineleri yola geç çıkmış oldu.

Türk kahvesi makineleri pazarına değindi:

- 2024 yılında 2.9 milyon adet Türk kahvesi makinesi satıldı. Ülkemizdeki Türk kahvesi makineleri satışıyla oluşan ciro 2024 yılında 5.7 milyar lirayı buldu.

2025’in ilk 6 aylık verilerini paylaştı:

- Bu yılın ilk 6 ayında Türk kahvesi makineleri pazarı 1.6 milyon adetlik satışla 3.6 milyar lira oldu. Arzum Okka, 2024 yılında adette ikinci, ciroda ise 3’üncü sırada yer aldı. 2025’te de yerimizi koruyoruz.

Okka’yı ilk piyasaya sürdükleri 2014 yılına döndü:

- 2014’te bu yola çıktığımızda pazarda Türk kahvesi makinesi yoktu. Fişe takılan cezveler vardı. Şimdi çok geniş bir ürün ailesine dönüştü. Artık her çeşit kahveyi yapan makinelerimiz var.

Okka’nın Türk kahvesi kültürünü dünya ile buluşturmada önemli rol oynadığını kaydetti:

- Dünyada doğrudan fincana servis yapan ilk Türk kahvesi makinesini biz geliştirmiş olduk. Bu bizim için sadece ticari değil, kültürel gurur.

Küçük ev aletleri dirençli yapısını koruyarak sürdürdü

ARZUM Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, küçük ev aletleri sektörünü şöyle değerlendirdi:

- Küçük ev aletleri sektörü 2025 yılında dirençli yapısını korudu. Yılın ilk 9 ayında küçük ev aletleri pazarı adette yüzde 4.3, ciroda TL bazında yüzde 32.9’luk bir büyüme gerçekleştirdi. Arzum, pazarda adet bazında ikinci sırada yer aldı.

Bu tabloyu şöyle irdeledi:

- Bu tablo bize iki şeyi net biçimde gösteriyor. Birincisi tüketici talebi hâlâ güçlü ve sektör yüksek enflasyon ortamında bile dayanıklılığını kanıtladı. İkincisi, tüketici artık yalnızca fiyat odaklı değil. Markalarla kurulan kültürel ve duygusal bağ da tercihleri belirliyor.

1 ton kahve posası 160 bini aşkın ölçü kaşığına dönüştü

ARZUM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, enerji verimliliği, atık yönetimi, kadın istihdamı, tedarik zinciri optimizasyonu gibi konularda somut adımlar attıklarını vurguladı:

- Örneğin 2022’den bu yana yedek parka sevkiyatlarını karton yerine çok kullanımlı plastik kasalarla yapıyor, “Koli Dönüştürme Projesi” ile kağıt israfını azaltıyoruz. Rota iyileştirme çalışmalarıyla yakıt tüketimini düşürüyoruz.

“Kahve Atıklarından Üretilen Sürdürülebilir Kaşık” projesine işaret etti:

- Hergün milyonlarca fincan kahve içiliyor ve geride kalan atıklar genellikle doğaya karışıyor. Biz kahve posasını ileri dönüştürerek hem çevreye katkı sağlamak hem de bu kültüre yeni bir değer katmak istedik.

Projeyi şöyle açtı:

- “Wastespresso”nun yenilikçi teknolojisiyle kahve posalarını işleyip Okka makinelerimiz için özel ölçü kaşıkları ürettik. Bu kaşıklar tamamen kahve posasından üretiliyor ve kullanıcıya somut bir sürdürülebilirlik duygusu yaşatıyor.

Bu konuda şu veriyi paylaştı:

- Yani, bizim her ölçü kaşığı aslında israf edilmeyen kahve hikayesi yansıtıyor. 1 ton kahve posasından 160 binden fazla ölçü kaşığı ürettik.

Kahve posası atığının büyüklüğü üzerinde durdu:

- Kahve posası aslında dünya genelinde günde tüketilen yaklaşık 2.5 milyar fincan kahve sonrasında ortaya çıkan ama yalnızca yüzde 1’I dönüştürülen büyük bir atık.

9 ayda 76 yeni ürün devreye aldık

ARZUM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, şirketin 1966 yılında kurulduğunu, 2026’da 60’ıncı yıllarını kutlayacaklarını vurguladı:

- Gıda hazırlamadan kişisel bakıma, kahve makinelerinden ütüye kadar 650’ye yakın üründen oluşan bir yelpazemiz var. Yeni ürünlerimizin yüzde 70’ini Türkiye’de üretiyor, yerel istihdamı koruyoruz.

İnovasyon ve Ar-Ge konusuna değindi:

- Ar-Ge gücümüzle bu yılın ilk 9 ayında devreye aldığımız yeni ürün sayısını 76’ya ulaştırdık. Bu sayı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 58’lik bir artışı gösteriyor. Ar-Ge faaliyetlerimiz global ölçekte rekabetçi ürün portföyü oluşturma hedefimize de hizmet ediyor.