Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Özgür, seçim 2028 yılında yapılacak!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"...Grup toplantımızı Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan kahraman askerlerimizin derin üzüntüsü içerisinde gerçekleştiriyoruz. Metan gazına maruz kalan 19 askerimizden 12'si maalesef şehit oldu.

Kuran'ı Kerim bize şehitlerimizin ölmediğini yaşadığını Allah katında rızıklandırıldıklarını müjdeliyor. Onlar peygamberlik makamından sonra rütbelerin en yücesine kavuştular. Şehit Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kahramanların nice anısı, örnek alınacak nice hikayesi var. Tedavileri devam eden askerlerimize acil şifalar diliyor her birinin gözlerinden öpüyorum. Bu vatan bize şehitlerimizin emaneti.

Önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz bölge amacına ulaşarak onların emeklerinin boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz.

Şehitlerimizin değerlerinin rehberliğinde Türkiye'yi yarım asırlık musibetten kurtarıyoruz. Terör duvarı yıkıldıktan sonra her şey çok daha farklı olacak.

DEM Parti İmralı Heyeti ile yapılan görüşme

Sayın Pervin Buldan ile Mithar Sancar’ı Külliyemizde kabul ettik. Yapıcı, samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Terörsüz Türkiye süreci yol kazası yaşanmadan kirli mahviller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden başarıyla neticelenmesini umut ediyoruz.

Cumhur İttifakı olarak milletimizin yıllardır beklediği o tarihi müjdeyi yine birlikte vereceğiz. İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma içinde hareket ettiysek bundan sonra da yine birlikte yol yürüyeceğiz.

Orman yangınları: "Amansız mücadele verdik"

Son grup toplantımızdan bu yana ülke gündemini meşgul eden iki konuya değinmek istiyorum. Bin 387’si ormanlık alanda bin 895’si orman dışı alanlarda 3282 yangın bu yıl şehirlerimizi etkisi altına aldı.

Yılbaşından itibaren çıkan yangınların dörtte biri son 13 günde meydana geldi. 20 büyük yangına karşı amansız mücadele verdik."

"İklim Kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur"

2021’de Paris İklim Anlaşması’nı imzaladık. Devamı niteliğindeki İklim Kanunumuz da kabul edildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarını netleştirdik. Tarım yasaklanacak çiftçi ekemeyecek türünden safsatalarla kanunu kötülemek şuursuzluk örneğidir. İklim Kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur. Değil tarım alanlarımızı bir karış toprağımızı teslim alacak güç dünya üzerinde mevcut değildir.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı CHP'yi yendi de yendi"

Türk siyaseti, tarihinin en ibretlik dönemlerinden birini yaşıyor. Bu üzüntü verici tablonun başını da her zaman olduğu gibi CHP çekiyor. Mesele ne? Aslında CHP’nın hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950’ye kadar uzanıyor. Bakmayın bunların hak hukuk laflarını ağızlarından düşürmediklerine. Bunların anladığı iç ve dış güçlerin kumpaslarıyla iktidarı gasp etmektir.

Biz AK Parti olarak CHP ile 2002 Kasım ayından beri tam 18 defa sandıkta kozlarımızı paylaştık. Bunlara yabancı değiliz, iyi tanırız. Bu yarışı ittifak çatıları altında da yürüttük. Seçimlerin tamamında AK Parti ve Cumhur İttifakı CHP'yi yendi de yendi!

"Anketlere göre tarih yazacaklardı, tarih olup gittiler"

Altılı masa diyerek tüm muhalefeti bir araya getirdiler. Yine yenildiler. Bay Kemal’i değil yanında yöresinde kim varsa hepsini sandığa gömdük. Seçim kazanmadan Bay Kemal’e şirinlik yapan kapı kollarını da hezimete uğrattık.

Anketlere göre tarih yazacaklardı, tarih olup gittiler.

Konuşmalarında tutarlılık desen yok. Cumhur İttifakı olarak ülkemize her biri altın değerinde beş yıl kazandırmakla kalmamşış milletimizin istikbalini de kurtarmışız.

"Partinin başındaki zat meyhane ağzıyla bağırıyor"

Bu partinin başında, şaibeyle anılan Kasım 2023 kurultayının ardından getirilen bir şahıs var.

Oturduğu koltuğu bir türlü dolduramayan bu zat her fırsatta kürsüye çıkıp meyhane ağzıyla bağrıyor, çağrıyor, höykürüyor. Bir sonraki kürsüde daha önce söylediklerinin tam tersi bir sürü zırvayı arka arkaya sıralıyor.

Bizim halkımız, karikatür tipleri sever. Milletimiz CHP Genel Başkanı sıfatıyla mecburen maruz kaldığı bu şahsın sahnedeki garip hallerine gülüyor, eğleniyor, sonra da işine gücüne bakıyor.

Konuşmalarında mantık örgüsü hak getire. Ülkeye bir faydası yok ama en azından ülkeyi eğlendiriyor.

"Halk partisi olmuş haraç partisi"

Bu pespayeliğinde gerisinde utanç verici başka bir tablo var. Yargı gelmiş geçmiş en büyük hırsızlık çetesine yönelik bir soruşturma açtı. Şikayet edenlerin, edilenlerin rüşvet alanların hepsi CHP’li.

Ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları deşifre olmaya başladı. Gazete ve tvlere yansıyanları görmüşsünüzdür.

TOKİ ile yarışacak vizyon projemiz dedikleri kooperatif skandalında hakkını mahkemede arayanlar da CHP’lilerden oluşuyor.

İnşaat aşamasındayken demirden çaldıkları için skandal patlak veriyor. Söz konusu kooperatif CHP’nin örnek gösterdiği bir proje.

100 yıllık halk partisi olmuş haraç partisi.

Yargının tek yaptığı önüne gelen şikayetlerin gereğini yerine getirmekten ibaret. Ortada siyasi değil hukuki bir süreç var. Bu sürecin hiçbir tarafında biz yokuz.

CHP rüşvet alınırken suçüstü yapılan bir olayı bile utanmadan bize mal etmeye çalışıyor.

Gözaltı olunca hemen siyasi operasyon dediler. Şimdi genel başkanı çıkmış 'şok oldum' diyor. Özgür efendi, sen bu kafayla gidersen daha çok şok olursun en sonunda rezil rüsva olursun!

"CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur"

Manavgat rezaletinin bir başka yanı şudur: Bunlar ellerine attıkları her şey gibi ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir.

CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur. CHP hırsıza yolsuza sırf kendi partilerinden diye hoşgörülü davranabilir ama devletin hiçbir kurumu böyle yapmaz.

İster valizde ister baklava kutusu olsun rüşvet aldıysanız halkın parasını hamuduyla götürdüyseniz yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz.

Mecazen diyerek onları rahatlatalım telef olup gittiler. Biz milletimizin desteğiyle mücadeleye devam ediyoruz. Bizi engellemek için kumpastan darbeye kadar her yolu denediler. Aldıkları sınırsız uluslararası desteğe rağmen başaramadılar.

"Bay Özgür, seçim 2028 yılında yapılacak"

Haksızlıklar ve milli iradeyi hedef alan alçak saldırılar karşısında tavrımız hep böyle oldu. Demokratik sistem içinde meşruiyetten ayrılmadan mücadelemizi sabırla yürüttük. Son dönemde çıkardıkları gürültüde aynı aklı görüyoruz. Batılı ülkelere Türkiye'ye niçin müdahale etmiyorsunuz diyecek kadar alçalabileceklerine şahit olduk.

CHP'nin başındaki zat, bir süredir sandık da sandık deyip duruyor. Anayasa ve seçim kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimi 2029 yılında yapılacak Bay Özgür.

"Seçim, milletin gündeminde yok"

Takvimde parmağını rastgele bir tarihe bastırıp seçim yapılsın demek sizin hayaliniz olabilir ama milletin öyle bir derdi yok.

Milletin seçim diye gündemi yok. Bu süreyi sonuna kadar kullanacağız.

Cezaevlerinden Meclis'e tünel kazma işi siyasetin işi değildir. Dünyanın pek çok yerinde hayata geçirilen sözde devrimleri ve ardından gelen felaketleri takip ettik. Maruz kaldığımız tüm tehdit ve saldırılarda milletimizle beraberliğimize sahip çıktık. CHP üzerinden yürütülmeye çalışılan projeyi de sahiplerinin başına çalacağız.

"Yargının hesap sorarken parti ayrımı yapmadığından emin olabilirsiniz"

Önümüzde Gezi olaylarında ilk ipuçlarını gördüğümüz FETÖ kumpaslarıyla şekillenen Covid kriziyle iyice ağırlaşan 2023 seçim sonuçlarıyla taktik değiştiren bir ekonomik Türkiye fotoğrafı var.

Her kaos ve darbe girişimine mutlaka ekonomik saldırılar eşlik etmiştir. Tüm araçlar kullanılarak oluşturulan kargaşa ortamlarının neyi amaçladığını biliyoruz. Tedbirleri aldık. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doların üzerindedir. İstanbul merkezli rüşvet çarkının maliyetinin 10 milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Yargının hesap sorarken parti ayrımı yapmadığından emin olabilirsiniz.

"Muhalefetin Meclis'i engelleme girişimine rağmen tüm mesainizi tahsis ettiniz"

Genel Kurul çalışmalarında yasama yılının sonuna yaklaşıyoruz. Oldukça yoğun geçen bir takvimi tamamlıyoruz. Muhalefetin Meclis'i engelleme girişimine rağmen tüm mesainizi tahsis ettiniz. Milletin emanetine sahip çıktınız. Meclis tatile girene kadar çalışacak ve gündemdeki dört kanun teklifinin de yasalaşmasını sağlayacağız."