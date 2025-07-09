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Bakan Tunç’tan İmamoğlu duruşmasının 'canlı' yayınlanmasına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Lideri Özgür Özel’in “Duruşmalar TRT’de canlı yayınlansın” talebine destek vermişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yargılamanın canlı yayınlanmasıyla ilgili ile yorum geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç’tan İmamoğlu duruşmasının 'canlı' yayınlanmasına ilk yorum
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MHP Lideri Devlet Bahçeli’den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasında "duruşmalar canlı yayınlansın" talebine destek gelmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeli’nin açıklamalarının ardından ilk kez konuştu.

Bakan Tunç: Takdir TBMM'nindir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin "İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" çağrısına verdiği desteğe ilişkin konuştu. Tunç, "Görüş birliği sağlanırsa takdir TBMM'nin" dedi.

Tunç'tan Murat Çalık açıklaması

Tunç, akut lösemi hastası olan ve bir operasyon geçiren tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin de "Rapor verildikten ve adli tıp onayladıktan sonra tutuklu kalması mümkün değil" diye konuştu.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Lideri Özgür Özel'in "Duruşmalar TRT'de canlı yayınlansın" önerisine cevap vermiş, "CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun mahşeri vicdanı huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz" demişti.

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