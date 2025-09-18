CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi YSK'ye taşındı

  1. Ekonomim
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultay’ın iptali talebi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşındı ve başvuru yarın görüşülecek.

CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

Edinilen bilgiye göre, delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı.

YSK, başvuruyu yarın 15.30'da yapılacak toplantıda görüşecek.

