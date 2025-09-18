Fed faizi indirince altın fiyatı neden düştü? İktisatçı Mahfi Eğilmez açıkladı

Fed’in faiz indirimi sonrası altının yükseleceği beklentisi tersine döndü. Yaşanan beklenmedik düşüş yatırımcıyı tedirgin etti. Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, fiyatlardaki düşüşün arkasında iki kritik sebep olduğunu yazdı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, altının ters köşe hareketini kâr realizasyonu ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi olarak yorumladı.

Fed faizi indirince altın fiyatı niçin düştü?

Normal olarak tersinin olması yani altın fiyatının artması beklenirken Fed faizi indirince altın fiyatı geriledi. Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında iki nedenin öne çıktığını dikkat çekerek "(1) Fed'in faiz indireceği beklentisi bir süredir vardı ve altın talebi ve altın fiyatları o beklentiyle olması gerekenden daha fazla artmıştı. Dolayısıyla faizler inince bazı yatırımcılar kar realizasyonu yaparak altın satışına geçtiler. Bu tavır altın fiyatının düşmesine yol açtı. (2) Faiz indirimi ekonomide canlanma beklentisini destekledi ve yatırımcılar daha yüksek riskli varlıklara geçmeyi tercih etmeye başladılar. Bu yaklaşım sonucunda altın fiyatı düşüşe geçti" dedi.

"Altın yeniden yükselişe geçebilir"

Küresel risklerin artma ihtimaline dikkat çeken Eğilmez, altın için “Yeni ve beklenmedik gelişmelerle yeniden yükselişe geçebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Eğilmez, "Daha önce de söylediğim gibi Trump, Putin ve Netanyahu'nun işbaşında olduğu, aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dünyada yeni ve beklenmedik risklerin çıkması olasılığı vardır. Dolayısıyla altın fiyatı bir süre sonra yeniden yükselişe geçebilir." paylaşımını yaptı.