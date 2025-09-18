Asgari ücretli 7 yılda 2.5 çeyrek altın kaybetti

Asgari ücretlinin reel gelir kaybı derinleşti. Enflasyonun asgari ücret alanlara faturası ağır oldu. Son 7 yılda asgari ücretlinin maaşından 2.5 çeyrek altın silindi. 2018 yılında asgari ücretle 5.2 çeyrek altın alınabilirken, 2025’te bu rakam 2.7’ye kadar geriledi.

Çeyrek altın 2018’den bu yana 26 kat arttı

2018’de çeyrek altın 307 lira, asgari ücret ise bin 603 liraydı. 7 yılda 2025’te 8 bin lirayı aşarak yaklaşık 26 kat arttı.

Yıl yıl altın fiyatları şöyle:

2019- 446,15 TL

2020- 740,99 TL

2021- 1.271,59 TL

2022- 1.729.53 TL

2023 – 3.047,22 TL

2024 – 4.763,00 TL

2025- 8.072,00 TL

Asgari ücretlinin maaşından 2.5 çeyrek altın silindi

Asgari ücretli, 5.2 çeyrek alabiliyordu. Bugün asgari ücret 22 bin 104 liraya çıktı ama çeyrek altın 8 bin lira oldu. Asgari ücretli 2.7 çeyrek altın alabilir hale geldi. 7 yılda 2.5 çeyrek altını enflasyon yuttu.

Çeyrek altın güncel fiyatlara göre 8 bin 24 liradan satılırken, bugün 22 bin 104 lira alan asgari ücretli bir işçi bu ücretle ancak 2.7 çeyrek altın alabiliyor.

Birikim için altın ulaşılmaz oldu

Çeyrek altın fiyatlarındaki artış, birikim için alınan geleneksel yatırım araçlarının artık asgari ücretli için ulaşılmaz hale geldiğini gösteriyor.