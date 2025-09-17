Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı! Aradaki makas 5 bin lirayı geçti

Asgari ücretli çalışanları 2026’da da zorlu bir yıl bekliyor. Ocak ayından bu yana 8 aylık süreçte asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Ağustos ayında ise asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas 5 bin lirayı geçti.

Geçen yıl beklenen enflasyon oranı dikkate alınarak yüzde 30 zam yapılan asgari ücrette bu yıl da benzer bir tablonun ortaya çıkması bekleniyor.

2026 asgari ücret tahminleri korkutuyor

Geçen yıl asgari ücret artışını nokta atışı bilen ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 için asgari ücret zammının yüzde 20-25 olacağı öngörüsünde bulundu. ABD’li bankanın öngörüleri doğru çıkarsa asgari ücretliler 2026’da da açlık sınırının altında bir ücretle geçinmeye çabalayacak.

Ek zam talepleri sonuçsuz kaldı

Asgari ücret, 22.104 lira olarak yürürlüğe girdiği ocak ayında Türk-İş, açlık sınırını 22.131 lira olarak açıkladı. Böylece zamlı maaşlar daha çalışanın cebine girmeden asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Temmuz ayında asgari ücrete ek zam taleplerini sonuçsuz kalırken bu tablo geçen 8 ay boyunca giderek zorlaştı.

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark açıldı

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas giderek açıldı. Ağustos ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı olarak açıklanan açlık sınırı 27 bin 111 liraya ulaşırken, asgari ücret ile aradaki fark da tam 5 bin 7 liraya ulaştı.

Daha az zam olabilir

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’in tahmini gerçekleşirse, bu yıl açıklandığı günden beri açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretlinin kaderi, gelecek yılda değişmeyecek.

Geçen yıl asgari ücret tahmini yüzde 30’la tam 12’den vuran Morgan Stanley, bu yıl asgari ücrete yüzde 20-25 arasında bir zam bekliyor. Nefes'in haberine göre, bankanın yüzde 20’lik zam tahminin doğru çıkması halinde, asgari ücrete 4 bin 420 lira zam gelerek, 26 bin 525 liraya yükselecek, ancak hali hazırdaki açlık sınırın altında kalacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde ise 5 bin 526 liralık zamla asgari ücret 27 bin 630 lira olacak. Aynı dönemde açlık sınırındaki artışın da devam edeceği göz önüne alındığında asgari ücretliyi açlık sınırının altında kalmaya devam edecek.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 12 olduğu dikkate alındığında, iktidarın asgariye ücretliye Morgan Stanley’in tahminlerinin de altında bir teklif sunabileceği de dile getiriliyor.

Açlık sınırın altında maaşla geçim derdi sürüyor

Geçen yıl aralık ayında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Türk-İş’in ocak ayında açıkladığı açlık sınırı ise 22 bin 131 liraydı. Böylece asgari ücretliler yılbaşından itibaren açlık sınırın altında bir maaşla geçim derdine düştü. Temmuzda asgari ücrete ek zam yapılmayınca tablo daha da vahim bir hal aldı.

Ağustos ayında Türk-İş açlık sınırını 27 bin 111 lira olarak açıklayınca aradaki makas iyice açıldı. Bugünkü fark ise 5 bin lirayı aşmış bulunuyor.