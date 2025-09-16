MHP’den nüfus için teşvik önerisi: Çocuklu ailelere 20 yıl vadeli konut verilsin

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Türkiye'de doğurganlık hızının 1,48'e düşmesinin açık bir beka sorunu olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

"Aile desteklerini yerinde buluyoruz"

Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin demografik yapısının hızla değiştiğini, nüfusun yaşlandığını dile getirdi.

Yurdakul, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğurganlık oranlarımız hızla düşmektedir. 2000 ve 2001 yıllarını kapsayan ekonomik kriz günlerinde bile 2,38 olan ülkemizin doğurganlık hızının, bugün 1,48'e düşmesi açık bir beka sorunu olarak görülmelidir. Türkiye'de doğurganlık oranlarının nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli oran olan 2,1'in altına düşmüş olması, çocuk nüfusu oranının yüzde 25,5 seviyesine inmesi, diğer yandan her dört kişiden üçünün yaşlanmakta olduğu gerçeğine işaret etmektedir. Türk milletinin toplumsal dayanıklılığının korunması, sosyal ve ekonomik kalkınmasının sürdürülebilmesi için aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması hayati öneme sahiptir. Yeni bir hayata atılan ve bir aile kurmak için yola çıkan evlenecek gençlere verilecek olan 150 bin liralık faizsiz kredinin, hayatlarını birleştirecek genç çiftlere bir nefes olacağını ve omuzlarındaki yükü biraz da olsa hafifleterek, güçlü bir evlilik kurumu meydana getireceklerini ümit ediyoruz. Nitekim ilk doğumda yapılacak olan 5 bin TL'lik yardımı, ikinci çocuk için her ay yapılacak bin 500 TL'lik desteği ve üçüncü çocuktan itibaren her ay yapılacak olan 5 bin liralık ekonomik desteği yerinde buluyor ve destekliyoruz."

"Çocuk sahibi olmaya teşvik edecek politikalara ihtiyaç var"

Yurdakul, çocuk sahibi olmanın sadece bireysel bir tercih değil, toplumsal bir gelecek yatırımı olduğuna vurgu yaparak, çocuk sahibi olmaya teşvik edecek somut, kapsayıcı ve hayatın içinden politikalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Ailelerin ekonomik yükü hafifletilmeli"

Yurdakul, MHP'nin bilimsel çerçevede üzerinde çalıştığı "Aktif Pronatalist (doğum yanlısı) Politikalar"ı gündemlerine aldıklarını ve kamuoyuna sunduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Öncelikle kadınlara ve ailelere yönelik ekonomik destekler kapsamında, günün ekonomik gerçekliklerine uygun ilk çocuk için yapılan doğum ikramiyesiyle birlikte bakım desteğinin sağlanması, yeni evlenen çiftlere düşük faizli evlilik kredilerinin yanı sıra kira yardımına dayalı yeni evli aile destekleri, çocuk sayısına göre artan eğitim bursları, ücretsiz toplu taşıma ve kültürel erişim kartlarıyla ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi, çocuk ürünlerinde KDV'nin sıfırlanması ve enerji faturalarında çocuk başına indirim uygulanması. Bunlarla birlikte, ayrıca 'Kadınların İstihdamını Destekleyici Politikalar' çerçevesinde, başta kadınlarımız olmak üzere ailelerimize yardımcı olmak üzere her ilçede ücretsiz kreş ve gece bakım evleri gibi uygulamaların hayata geçirilmesini, kreşlerin kapanma saatlerinin ebeveynlerin çalışma saatleriyle uyumlu hale getirilmesini, iş yerlerinde kreş açılması ve süt sağma odaları kurulması gibi stratejik öneri ve politikalarımızı, ülkemizin bekası adına 'önce ülkem ve milletim' şiarımızla kamuoyunun dikkatine sunuyoruz."

"Annelere 2 yıl ücretsiz izin hakkı verilmeli"

Ahmet Selim Yurdakul, MHP'nin, çalışan ve hamile olan kadınlar için önerdiği politikaları aktararak, şunları kaydetti:

"Doğum öncesi 2 ay ücretli izin. Doğum sonrası ilk 1 yıl içinde, ilk 6 ay ücretli izin. İkinci 6 ayda esnek ve uzaktan çalışma modelinin uygulanması, bu durumun mümkün olmadığı mesleklerde ise 1 yıl ücretli izin uygulanması. Annelere ya da isteyen babalara yeni esnek çalışma modelleri üzerinden kolaylık sağlayacak bir iş modeliyle tam maaş koruması sağlanması, talep eden annelere 2 yıl ücretsiz izin hakkı. Ücretli izin dönemi için ve olası ücretsiz izin talepleri için mobbing uygulamalarının önlenmesi. Bize göre kadın demek, hayat demektir. Kadınların üreme rezervleri ve sağlıklı doğurganlık yaşı hakkında bilgilendirilmesi için devlet destekli eğitim programları uygulanmalıdır. Ayrıca kadınların erken yaşta çocuk sahibi olmasını teşvik eden politikalar geliştirilmelidir.Özellikle 35 yaş öncesi doğurganlığın önemi kamuoyuna açıklanmalıdır."

"Çocuklu ailelere 20 yıl vadeli konut verilsin"

MHP'li Yurdakul, çocuklu ailelere 20 vadeli konut verilmesi önerisinde bulunarak, "Evi olmayan ve özellikle sosyoekonomik risklerle karşı karşıya olan evli çiftlerimizin konut sahibi olmaları için ekonomik teşvikler sağlanmalıdır. Örneğin, 20 yıl gibi uzun süreli sadece enflasyon oranındaki artışların uygulandığı kredi imkanları ile çocuklu ailelerin konut edinmesi kolaylaştırılmalıdır." dedi.