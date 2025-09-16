Kuraklık hasadı tehdit ediyor! Ayçiçek yağı fiyatları yükseldi

Ukrayna ve Avrupa'da kuraklık koşullarının hasadı tehdit etmesi nedeniyle ayçiçek yağı fiyatları yükseliyor ve bu durum küresel arz ve gıda enflasyonu konusunda endişelere yol açıyor.

Son yılların en zayıf ayçiçek hasadı yaşanabilir

Analistler, 2025-26 sezonunda son yılların en zayıf ayçiçek mahsulünün görülebileceğini ve bunun da yağ fiyatlarını birkaç ayın en yüksek seviyesine çıkarabileceğini uyarıyor.

Kuraklık verimi 5 yıllık ortalamanın altına düşürebilir

AB'nin Tarım Kaynakları İzleme birimine göre, Ukrayna'da güney bölgelerdeki uzun süreli kuraklık nedeniyle ayçiçeği veriminin beş yıllık ortalamanın altına düşmesi bekleniyor. Öte yandan, Avrupa'nın en büyük üreticisi Fransa, üretimde %15'lik bir düşüş öngörüyor ve kıta, on yılın en kötü ayçiçeği hasadıyla karşı karşıya kalabilir. Strategie Grains, Avrupa üretiminin sadece 8,3 milyon ton olacağını tahmin ediyor.

Ayçiçek yağı fiyatı 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Commodity3 verilerine göre, Fransız limanlarında ayçiçek yağı fiyatı Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, Ukrayna'da fiyatlar beş ayın en yüksek seviyesine yakın. Ukrayna ve AB, küresel ayçiçek yağı üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Dünya Bankası ve FAO verilerine göre, bitkisel yağ fiyatları şimdiden iki yılın en yüksek seviyesinde ve ayçiçek yağı bu artışa öncülük ediyor. Alıcılar, satın alımlarını kısa vadeli ihtiyaçlarla sınırlarken, bazı gıda üreticileri ayçiçek yağına olan bağımlılığı azaltmak için tarifleri yeniden düzenlemeye başladı.

Yine de, Ukrayna danışmanlık şirketi UkrAgroConsult, hasat kuzeye ve batıya doğru ilerledikçe verimin arttığını ve toplam üretimin geçen sezona göre yüzde 8'in üzerinde artmasının beklendiğini belirtiyor.